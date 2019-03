Høyres ledelse er ikke på valg før landsmøtet i 2020. Partiet skal ha en ny nestleder, fordi Bent Høie er blitt fylkesmann og forlater politikken. Den som får denne posten vil være høyaktuell som ny nestleder.

Forberedelsene starter på helgens landsmøte. Da velges valgkomiteen som skal innstille på ny ledelse neste år. Det ser ut til å bli et enkelt førstevalg.

For Erna Solberg gjør det allerede nå klart at hun er innstilt på gjenvalg.

– Jeg tar stilling hver gang valgkomiteen ber om det. Det er ingen ting i dagens situasjon som tyder på noe annet enn at jeg svarer ja og tar en periode til, sier Solberg til Aftenposten.

Statsministeren avblåser dermed en potensiell valgkamp og maktkamp for å bli ny Høyre-leder. Både Solberg og Høyres markedsføres slagordet «Erna er stjerna», og hun står så sterkt at det er utenkelig at noen seriøst vil utfordre henne slik situasjonen er i dag.

Solberg: Stå på

Solberg har en klar, lett humoristisk beskjed til partifeller som likevel måtte leke med tanken på å overta ledervervet:

– Til alle som nå har lyst å markere seg: Dere må jobbe hardt. En gang blir det deres tid også. Men de har tid på øve seg, slutter Solberg, som ble valgt første gang som leder i 2004.

Hun er den lengstsittende partileder i Høyres historie og passert Kåre Willoch som den lengstsittende Høyre-statsminister.

Fakta: Pensjonist blir leder for valgkomiteen Tidligere stortingsrepresentant og statssekretær Svein Flåtten (74), nå pensjonist i Vestfold, er foreslått som leder av valgkomiteen. Dette er de andre foreslåtte kandidatene: Eirik Lae Solberg (Oslo) – nestleder Réné Rafshol (Østfold) Lise Berger Svenkerud (Hedmark) Geir Inge Sivertsen (Troms) Syver Hanken (UHL) Sverre Mauritzen (SHL) Elin Agdestein (Nord-Trøndelag) Torill Eidsheim (Hordaland) Tore Opdal Hansen (Buskerud) Gjenvalg Ingunn Foss (Vest-Agder) Vara: Harald Furre (Vest-Agder) Ingrid Skjøtskift (Sør-Trøndelag) Ane Mari Braut Nese (Rogaland) Emil Ellingsen (HS) Anita Sollie (Nordland) Sekretær: Generalsekretær John-Ragnar Aarset

Mange mulige lederemner

Høyre er godt forspent med fremtidige lederemner. De med ambisjoner har blikket stivt festet på den ledige posisjonen som nestleder etter Bent Høie. Han er utnevnt som fylkesmann i Rogaland.

Jan Tore Sanner (53) har vært nestleder siden 2004, men det er vanskelig å finne tegn til at Sanner har gått lei. Men at Solberg går på minst en ny periode til, vil ubønnhørlig svekke hans sjanser til å gå helt til topps. Det samme gjelder for parlamentarisk leder Trond Helleland (56).

– Jeg tenker ikke på dette nå. Det har jeg ikke tatt stilling til, sier Sanner på spørsmål om han tar gjenvalg.

I generasjonen under dagens ledelse, gror det frem en rekke talenter. Ett av dem, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, gikk ut av Stortinget i 2017. Han har tidligere sagt at en partileder i Høyre må sitte på Stortinget.

– Jeg forstår også at hvis jeg ønsker å bidra i toppen i Høyre, så må jeg tilbake til Stortinget, har han sagt tidligere.

Solberg: Torbjørn og Ine er lederemner

Og denne uken åpnet han for et comeback og mulig kandidatur som ny nestleder, og svarte slik på spørsmålet om han er aktuell til Stortinget:

– Det vet jeg ikke, men kanskje. På et overordnet nivå så mener jeg det er begrenset hvor mange som skal være der når partiet er i regjering og ikke være der når vi er i opposisjon, sa Røe Isaksen til Aftenposten.

Det var nye, og for mange positive toner:

– Det er veldig fint. Jeg synes Torbjørn er en veldig flink og kreativ politiker som det er morsomt å jobbe med. Og så synes jeg det lover bra for fremtiden vår om han forplikter seg sterkere til å være politiker fremover, sier Solberg.

– Er han et lederemne?

– Ja, han er det, og Ine er det. Vi har ganske mange lederemner. Men jeg har sagt at jeg skal sitte så lenge at de kanskje blir pensjonister før det blir aktuelt, sier partileder Solberg.

Ny nestleder – trolig arvtager?

Når Solberg eksplisitt nevner utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide som arvtager, har hun mange i partiet bak seg. Hun er som Røe Isaksen tidligere leder av Unge Høyre. Hun nyter stor respekt i de fleste politiske miljøer.

Røe Isaksen er kjent som en ideologisk sterk, debattglad politiker med en folkelig fremtoning.

Bak disse to favorittene finnes det også flere fremtidige, mulige kronprins- og kronprinsesser i partiet:

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (40) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (46). Finanskomiteens leder Henrik Asheim (35) og miljøtalskvinne Tina Bru (32), som også er leder i Høyres Kvinneforum og medlem i Høyres arbeidsutvalg.

En pekepinn om hvem som en gang skal overta etter Erna Solberg, kan derfor leses ut av valgkomiteens innstilling til nestledere i 2020.