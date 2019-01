– Det er ikke slik at vi skal ta særlig hensyn til enkeltpartier. Jeg må ta særlig hensyn til at vi faktisk kommer i mål med et resultat som faktisk gjør Norge bedre i årene som kommer, sa Solberg i NRKs Politisk Kvarter onsdag morgen, kun få timer før regjeringsforhandlingene hos Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland i Oppland starter onsdag ettermiddag.

De tre regjeringspartiene og setter seg ned rundt forhandlingsbordet umiddelbart etter en innledende pressekonferanse klokka 15. Trolig vil forhandlingene pågå i et par uker.

I romjulen var KrF-nestleder og partiets forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad klar på at det ikke nødvendigvis blir et vellykket forhandlingsresultat. Han erkjenner at alle partiene må få sine seirer, også Frp.

– Vi er fire partier som skal forhandle, og jeg erkjenner at Frp må få sine seirer og vi må få våre. Det er ikke slik at vi går inn i disse forhandlingene med et mål om å spenne krokfot på Fremskrittspartiet. Målet er at vi danner en regjering som gjør det beste for Norge, sier Ropstad.

Nederlag om vi ikke lykkes

Kristelig Folkeparti har nærmest slept beina etter seg inn i forhandlingsrommet, og Ropstad har bare drøyt halvparten av partiet i ryggen når han skal forsøke å få mest mulig gjennomslag for KrF-politikk i en ny regjeringsplattform.

Abort, barnetrygd, innvandring, taxfree-salg, klimaavgifter og innvandringer er noen av nøttene som de fire partiene må klare å knekke. Ropstad sier helheten blir avgjørende i forhandlingene, men innrømmer at en endring av abortloven er viktig for partiet.

– Det vil være et nederlag hvis vi ikke lykkes, men slik er politikken, sier Ropstad og understreker at KrF ikke går inn i forhandlingene for å tre inn i en ny regjering for enhver pris.

– Innen rekkevidde

Før forhandlingene kom Solberg med en klar advarsel om at nye reformer og tiltak ikke kan betales med høyere skatt eller økt pengebruk. Omprioriteringer må ikke ramme den overordnede politikken, nemlig jobbskaping og grønn omstilling, understreket hun.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har tro på enighet, men har likevel vært tydelig på at prosessen stopper opp hvis de tre gamle regjeringspartnerne Høyre, KrF og Venstre skulle samle seg om noe Frp finner uspiselig.

– Da blir det ingen utvidelse av regjeringen. Landet har en regjering, og forhandlingene handler om hvorvidt den skal utvides med KrF. Jeg er ganske sikker på at dette er innenfor mulighetens rekkevidde. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt, sa Jensen til NTB i romjulen.

Hareide som statsråd

I tillegg til politiske kampsaker, er også statsrådsfordeling noe de fire partiene til slutt må bli enige om. Flere sentrale KrF-politikere på blå side i partiet sier til Klassekampen at de ønsker partileder Knut Arild Hareide som statsråd i en ny firepartiregjering.

Sterke krefter i partiet jobber ifølge Klassekampen for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et eget utviklingsdepartement i en ny regjering. Rogaland KrF ønsker dessuten at Olaug Bollestad trer inn i rollen som helseminister.

Selv har Hareide langt på vei avvist muligheten for at han setter seg ned ved kongens bord i denne omgang, og sagt at han finner det unaturlig.