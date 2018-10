– Jeg har skiftet passord på hele mitt digitale liv, forteller stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) lørdag formiddag.

Etter at Aftenposten torsdag skrev om 1,4 milliarder passordene som ble lagt åpent ut på nett, har blant annet Trettebergstuen opplevd å få sin Twitter-konto hacket. Hun varslet selv om dette på Twitter.

Twitterkontoen min er tydeligvis hacket. Jeg har ikke twitret på flere uker, men noen har twitret fra min profil det siste døgnet. Det er ikke meg! — AnetteTrettebergst. (@Trettebergstuen) October 4, 2018

Hun opplevde blant annet at noen sendte direkte meldinger fra hennes Twitter-konto og beskriver det som ekkelt.

Har du ett av disse passordene er du i trøbbel: Dette er de mest brukte passordene

Sendte melding til Stoltenberg

I løpet av kort tid torsdag ble det sendt en rekke tweets fra hennes konto, noen fikk også direktemeldinger. Flere av meldingene bygger på det faktum at stortingspolitikeren er lesbisk.

Blant annet fikk hun en hilsen fra tidligere statsminister, nå NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Han hadde fått en melding som den tidligere Ap-lederen forsto ikke var sendt fra henne, selv om det var fra hennes konto.

«Ikke la vårt fedreland bli til Malmø. På tide å ta disse asyldyrene! Nå er jeg lei», er meldingen som ble sendt fra hennes konto til Stoltenberg, skriver Trettebergstuen på Twitter.

TwitterKontoen min, pluss paypal kontoen min eri alle fall misbrukt. Infoen lå ute på nettstedet aftenposten omtalte. Blant annet har noen sendt denne flatterende meldingen fra meg til Jens: pic.twitter.com/em2XSA1jNX — AnetteTrettebergst. (@Trettebergstuen) October 5, 2018

Trettebergstuen opplevde også at Paypal-kontoen hennes ble forsøkt misbrukt. Paypal er en tjeneste som brukes til å betale, overføre og ta imot penger på nettet.

Her kan du lese flere råd: De beste tipsene for sikre passord

Varslet Stortinget

Hun varslet Stortingets IT-avdeling om saken, og sier at hun nå har lært at en ikke skal ha samme passord på flere tjenester, og at man skal skifte passord.

De som har fått sitt passord lekket på nettstedet Aftenposten har omtalt, forteller at passordene som ligger ute, er flere år gamle.

IT-sjef på Stortinget Rebekka Gundhus sier til Aftenposten at Stortingets systemer ikke er hacket.

– Vi har bedt våre ansatte og representanter om å følge instruksene, skifte passord og bruke totrinns pålogging der dette er mulig, forteller hun.

Oktober er sikkerhetsmåned i hele statsadministrasjonen. tortingets IT-sjef sier at de derfor har ekstra oppmerksomhet rettet mot disse problemene nå.

– Vi er jo vant til å være forsiktig med å gå i mørke gater, passe på eiendelene. Det er det samme med IT-sikkerhet. Det gjelder å være forsiktig sier hun.

Gamle passord kan fortsatt ramme hardt: – De kan se mønstre og forutsi hva ditt neste passord er

Regjeringen alarmert

Det er ikke bare på Stortinget at man tar visse forholdsregler etter at Aftenposten fortalte om databasen med en rekke passord.

– Det gikk ut en e-post til politisk ledelse i alle departementer som gjentok budskapet om at det er viktig med god IKT-sikkerhet og at man ikke bør bruke samme passord flere steder, for klarer statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor og legger til: – Det anbefales også på det sterkeste å aktivere 2-trinns bekreftelse på alle dine tjenester som tilbyr dette.