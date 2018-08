– Vi har litt uklar oppfatning av når han var klar for å gjøre akkurat den beslutningen.

Det svarer Solberg på Aftenpostens spørsmål om hvorfor det gikk en uke fra Sandberg, ifølge ham selv, ba om å få gå av «tidlig i forrige uke» og før den formelle beslutningen ble tatt.

– Vi hadde en frem og tilbake diskusjon, og jeg har ikke tenkt å gå inn på detaljene, sier hun.

– Når tok du din avgjørelse?

– Jeg har ikke tenkt å gå detaljert gjennom disse historiene, sier Solberg dagen etter Sandbergs avgang som fiskeriminister.

– Ingen rapporteringsrutiner for ambassadebesøk

Hun bekrefter ellers at hun ble informert gjennom mediene om at Sandberg deltok på den kontroversielle feiringen av den iranske nasjonaldagen som statsråd.

Hun henviste til utenriksminister Ine Søreide Eriksens uttalelser om at det ikke er noen rapporteringsrutiner for å varsle om slike besøk.

– Jeg vet for eksempel ikke hvem som har vært på den amerikanske ambassaden, det er ikke noe klareringsrunnlag. Det skrives nå om Iran som om vi er i 2013–2014 scenarioet. Det er Trump-scenarioet, sier Solberg.

Hun gjør det klart at Norge er på linje med EU og ikke Trump i dette spørsmålet.

Solberg la vekt på at Norge ønsker å oppfylle vårt ansvar for atomavtalen med Iran, og at Norge derfor har kontakt med Iran.

– Hvis vi ikke hadde hatt kontakt med Iran, hadde vi ikke oppfylt det som er gevinsten for Iran i en avtale som hele Europa når står og sier at de følger opp avtalen, de tar vekk atomvåpnene sine.

– Frykter du at Sandberg har skadet landets interesser?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si at han har gjort det, svarer hun.