Sandberg (58) har fått kritikk for ferieturen han tok til Iran sammen med Letnes (28), som han har omtalt som en «venninne».

– Jeg ser nå at det er vedtatt av media at vi er kjærester, så da er det bare å legge seg flat: Ja, vi er kjærester!, sier han til TV 2.

Sandberg forteller at de først møttes for to år siden da han holdt et foredrag. Ett år senere møttes de tilfeldig på gaten, men Frp-nestlederen sier de to ble et par først for to-tre måneder siden.

Det har vært stilt spørsmål om forholdet og Sandbergs habilitet, siden Letnes i januar i år opprettet et enkeltmannsforetak som ifølge Brønnøysundregistrene skulle drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg, herunder eksport av fisk og sjømatprodukter. Import av alle næringsmidler. Import, kjøp og transport av naturgass fra Iran. Eksport av nøkkelutstyr og – teknologi til olje- og gassektoren».

Det var Fiskeribladet som først omtalte saken.

Sandberg har også blitt kritisert for ikke å ha informert Statsministerens kontor og departementet om turen til Iran, et autoritært regime som bryter menneskerettighetene.

Veslemøy Østrem kommenterer: Sandberg valgte et reisemål der høy solfaktor ikke gir nok beskyttelse.