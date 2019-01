Trøndelag Ap har diskutert, men ikke konkludert i spørsmålet om hvilke kandidater laget vil foreslå til Aps sentralstyre i perioden 2019–2021.

Aftenposten vet at Trond Giskes navn ikke er på listen over kandidater og ikke en del av diskusjonen i hjemfylket.

– Partiet har bedt oss sende inn forslag til medlemmer av valgkomiteen. Vi har foreslått stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen og Terje Sørvik, sier leder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø.

Han vil ikke kommentere hvem Trøndelag Ap diskuterer som aktuelle kandidater til Ap-ledelsen.

– Vi har ikke konkludert i de spørsmålene, men har flere gode kandidater fra Trøndelag til sentralstyret. Blant annet Ingvild Kjerkol som sitter i sentralstyret i dag, sier han.

På landsmøtet i 2017 ble det enstemmig valg av partileder Jonas Gahr Støre, nestlederne Trond Giske og Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

Aftenposten har søkt Giske for kommentar, men han har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Les også: Giske bestrider tre varsler

Giske: Skyldig inntil det motsatte er bevist

Giske trakk seg som nestleder i januar i fjor etter varslene om uønsket seksuell adferd. Giske ga i et brev til sentralstyret sin versjon av fem konkrete varsler mot ham. Han bestred innholdet i tre av dem, men beklaget sin opptreden i de to andre.

Giske mener partiets håndtering av varslene ble gjort til en rettslignende prosess med «omvendt bevisbyrde» – der man er skyldig inntil det motsatte er bevist.

«Likevel ble varslene ferdigbehandlet før jeg var friskmeldt og fikk gitt tilsvar. Konklusjonene var dermed gitt, og muligheten til en grundig kontradiksjon har falt bort. Jeg må bare ta det til etterretning», skrev Giske.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har forsvart håndteringen av varslene.

– Våre ledere skal være forbilder for våre medlemmer, fanebærere for våre verdier. Håndteringen har vært rettferdig og etterrettelig, sa Støre til Aps landsstyre i fjor.

Giske sa at han har tatt tilbakemeldingene på største alvor, lyttet og lært og forandret seg.

Les også: Varsler fikk unnskyldning fra Giske

For tidlig å fremme Giske til sentralstyret

I brevet skrev Giske at han har «stor respekt» for dem som tør å varsle.

«Det aller viktigste for meg er å si at jeg tar sterk selvkritikk for episoder der jeg ikke har vært bevisst nok på min rolle og maktposisjon, spesielt i sosiale og private sammenhenger. Ansvaret for slike situasjoner er mitt», skrev han.

Giske, som i dag er partiets mediepolitisk talsperson, har holdt en lav profil det siste året og blant annet tatt flere eksamener. Men Giske signaliserte for ett år siden at han akter å fortsette i rikspolitikken:

– Jeg har jobbet for dette partiet og slåss for de verdiene jeg mener det bør stå for i 35 år, og vil fortsette med det i mange år til, skrev han.

Om og når Giske og hans støttespillere eventuelt ser for seg et comeback i Ap-ledelsen, er ikke klart. Men så langt har i alle fall fylkesledelsen kommet til at det er for tidlig å fremme Giske tilbake i sentralstyret eller som nestleder.

LO-lederen leder valgkomiteen

Aps landsstyre møtes i Oslo 5.–6. februar for blant annet å oppnevne valgkomiteen. Det er allerede avklart at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen blir leder for valgkomiteen. De øvrige kandidatene innstilt av sentralstyret, er:

Ida Pinnerød, Nordland, Eva Kristin Hansen, Trøndelag, Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal, Marianne Bjorøy, Hordaland, Bjørg Tveito Lundefaret, Telemark, Martin Kolberg, Buskerud, Anita Ihle Steen, Hedmark, Øyvind Slåke, Oslo, Sverre Myrli, Akershus og Ina Rangønes Libak, AUF.

Landsmøtet holdes i Folkets Hus i Oslo 4.–7. april.