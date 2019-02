Statsministeren besøkte Ropstads foreldre på Sørlandet

(Fædrelandsvennen) Fredag tok Erna Solberg (H) turen til Kjell Ingolf Ropstads (KrF) foreldre på Moisund i indre Agder, i forbindelse med sin rundreise i de to sørlandsfylkene.

– Vi tenkte at siden vi likevel skulle til Evje, kunne vi også komme innom her. Så får vi jo besøkt ordføreren også, sier Solberg til Fædrelandsvennen.

Ordføreren i Evje og Hornnes, som kommunen heter, er ingen andre enn Ropstads far. Og partiet? Selvsagt KrF.

–Jeg har forberedt meg så godt jeg kan, men det er nok dere pressefolk jeg er mest nervøs for, sier Gunda Ropstad.

Hun er den unge KrF-statsrådens mor.

– Kjell Ingolf har virkelig vært i en krevende kamp. Det gjelder ikke bare ham, men hele partiet. Vi er nok mange som er glade for at det ikke var vårt parti som skulle ta det veivalget, sier statsministeren.

Feil inntrykk

Kjell Ingolf Ropstad er født og oppvokst her på Moisund. Bjørn Ropstad, faren, har vært ordfører siden 1999. Familien har fått merke oppstyret som har vært rundt sønnen.

– Ja, det går innpå oss. Vi er opptatt av hva som skjer rundt barna og kjenner ikke helt igjen det som blir formidlet. Og vi blir nok litt lei oss, sa Bjørn Ropstad før statsministeren ankom.

Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen

Gunda Ropstad forteller at negative nyheter rundt sønnen også har påvirket henne.

– Jeg har nok følt det samme som alle mødre ville ha følt. Det er ikke gøy når man vet at det som blir sagt ikke stemmer med det man vet.

Advarer mot merkelapper

Ifølge Bjørn Ropstad har de hatt minimal kontakt med familien gjennom regjeringsforhandlingene. Sønnen har hatt desto mer kontakt med statsministeren.

– Han er veldig opptatt av sammenhengene i politikken og at det skal være mulig å gjennomføre ting. Han har virkelig tatt på sine skuldre at han skal få gjennomslag for KrFs saker, sier Solberg.

Kjartan Bjelland, Fædrelandsvennen

Statsministeren mener det har vært mange angrep mot Ropstad som har vært urimelige.

– De stemmer lite med den personen jeg kjenner. Men som politiker er det viktig å legge det vekk. Folk flest har også et annet bilde og en annen avstand enn de som står midt i politikken, sier Solberg.

– Jeg tror det er farlig for norsk politikk hvis vi blir mer opptatt av å gi merkelapper framfor å løse de politiske sakene, legger hun til.

Aldri vært der før

Kjell Ingolf Ropstad reiste fra hjembygden i 2002 da han flyttet til Grimstad for å gå på den kristne videregående skolen Drotningborg.

– Men han er veldig stolt av hjemstedet sitt, og jeg har inntrykk av at han er en veldig jordnær person, sier Erna Solberg.

Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Hun legger til at hun også har besøkt foreldrene til Siv Jensen og Trine Skei Grande. I Evje og Hornnes har hun aldri vært etter at hun ble statsminister.

– Men jeg husker at det var mye rundt Evje da jeg var kommunalminister. Da var det planer om et transittmottak her, sier hun.

Det ble det ikke noe av. I stedet kom det fengsel på Evjemoen, en kamp som Kjell Ingolf Ropstad og faren kjempet sammen om.

La ned skolen

Med pressen til stede går praten både om familien og hjemstedet.

– Det er et fint sted å vokse opp, selv om du fikk lagt ned skolen som Kjell Ingolf gikk på, sier Erna Solberg til Bjørn Ropstad.

Hun sikter til den gamle skolen på Moisund. Den ble lagt ned i 1997 mens Bjørn Ropstad ledet kommunens skolestyre.

– Det var en fin oppvekst. Det var fire jenter og én gutt i klassen, sier Kjell Ingolf Ropstad.