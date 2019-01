Bare uker er gått siden nyttår, men 2019 har allerede rukket å bli et merkeår i norsk politisk etterkrigshistorie, vakkert lysende ved siden av 1965 og 1983, de to andre årene da borgerlige flertallsregjeringer kom ut på Slottsplassen for å ta imot folkets hyllest.

Stein Bjørge

Men hvor var folket?

De som ikke var i festrus, abort- og klimademonstrantene, var av politiet henvist en plass på nedsiden av Karl Johan-statuen, i bunnen av trappen som Eli Hagen bilte ned med en Volkswagen Passat i 2001. Oppe ved sperringene på selve slottsplassen var det mest pressefolk, partimedarbeidere og en og annen slektning av statsrådene som myldret.

Olav Olsen

Stein Bjørge

Det var litt synd, for her var scener ingen før har sett:

Hele 22 statsråder kom ut og stilte seg på rekke, klar norsk rekord og en imponerende økning på syv siden Senterpartiets Per Borten presenterte sin firepartiregjering i 1965.

Aldri før har landet hatt en digitaliseringsminister.

Aldri før har landet hatt en samfunnssikkerhetsminister.

Aldri før har statsråder fra KrF og Frp posert side ved side. Det var lett å bli rørt av den fine stemningen mellom Siv Jensen og Olaug Bollestad, som sto ved siden av hverandre.

Ikke siden Jagland-regjeringen i 1996–97 har Norge hatt en regjering helt fri for trøndere.

Heiko Junge / NTB scanpix

Det store høydepunktet kom da KrFs eksleder Knut Arild Hareide slapp gjennom sperringene og overrakte blomster til de tre nye KrF-statsrådene Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein.

Olav Olsen

Et litt mindre høydepunkt kom da stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ga blomster til sin kone Ingvil, samfunnssikkerhetsministeren.

Stein Bjørge

Stein Bjørge

Av prominenser i folkemengden var det kanskje ikke all verden å hente for Se og Hør, men ingen kunne unngå å legge merke til Hans Fredrik Grøvan, anfører for den «gule» mellomfraksjonen som frarådet enhver regjeringsdeltagelse gjennom maratonen av fylkesårsmøter i KrF i fjor høst.

I farten så vi ingen Kjell Magne Bondevik eller Valgerd Svarstad Haugland, men de er travle folk og opptatt med sitt.