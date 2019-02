(Adresseavisen): En enstemmig valgkomite i Trøndelag Ap foreslår Per Olav Hopsø til leder og May Britt Leder som nestleder i det nye, sammenslåtte fylkespartiet.

Det ble klart onsdag formiddag etter et ekstraordinær møte i valgkomiteen.

Trond Giske er innstilt som styremedlem, og han blir også medlem i arbeidsutvalget til det nye styret. Årsmøtet i Trøndelag Ap avholdes 2. og 3. mars.

– En vanskelig jobb

- Det har vært en vanskelig jobb. Vi måtte gå noen runder før alt var klart, sier Jorodd Asphjell, valgkomiteens leder, til Adresseavisen.

Da valgkomiteen møttes onsdag formiddag i Folkets Hus i Trondheim, sto kampen først om Trond Giske som nestleder.

Fakta: Giske-saken Stortingsrepresentant Trond Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet plassen sin i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Nylig avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Ifølge VG ga støttespillerne til Giske tidlig på møtet opp kampen for å få ham som nestleder i det største fylkeslaget til Ap. De skal ha innsett at han hadde for lite støtte.

I stedet kjempet lederen i valgkomiteen, Jorodd Asphjell, for å få Giske inn i ledelsen av fylkespartiet gjennom en plass i det nye arbeidsutvalget.

Sterke reaksjoner

Forslaget om å innstille Giske til nestlederposisjonen har skapt store protester i partiet.

Både dagens leder og nestleder skal ha truet med å trekke seg dersom Trond Giske ble nestleder, ifølge Adresseavisen.

Forslaget om å velge inn Giske dukket opp fra Trondheim Ap helt på tampen i valgkomiteens arbeid. Selv om mange i Ap det siste døgnet ikke har ønsket å uttale seg om det, vekket det sterke reaksjoer hos flere.

– Dette er snakk om tillit. Jeg mener det er for tidlig å velge Giske nå. Om det var et medlem av Oslo Ap som hadde brutt partiets retningslinjer, slik han har gjort, ville jeg sagt at det var for tidlig, sa Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, til Aftenposten tirsdag.