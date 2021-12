Støre: Fristende å tenke på tvangsvaksinering. Men virkningen kan bli motsatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener at koronapass vil føre til at flere mennesker møtes. Og det er stikk i strid med regjeringens mål om å begrense antallet kontakter.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier land som har valgt tvangsvaksinering har flere syke enn Norge.

15. des. 2021 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Støre første juleoppsummering som statsminister ble preget av strøm og koronakrisen.

Særlig det høye antallet uvaksinerte som legges inn på sykehus og til intensivbehandling skaper uro. Støre får gang på gang spørsmål om det er nok å appellere til folk om å vaksinere seg eller om det er behov for tvang eller andre sterke virkemidler.

– Vi må jobbe videre og forsterke innsatsen for å nå folk med den informasjonen. Regjeringen legger til grunn at frivillighet gjelder. Det å begynne å tenke i retning av tvang og obligatorisk vaksinering kan virke fristende i første omgang, sier Støre.

– Men jeg tror at det gjør noe med tilliten og troverdigheten i kommunikasjonen. Land som har valgt den linjen, har gjerne flere uvaksinerte og syke enn vi har, sier han.

– Du oppfordrer gang på gang folk om å vaksinere seg, men tusener gjør det ikke. Opptrer de uansvarlig?

– Jeg mener at alle som har riktig helse til det, også gravide, bør vaksinere seg. At det er god dokumentasjon på at det gir deg god beskyttelse mot sykdom og at det begrenser spredning av smitte.

– Er det uansvarlig av de som ikke har helsemessige grunner for ikke å vaksinere seg?

– Jeg mener du er ansvarlig for deg selv og for ditt ansvar i forhold til andre at du tar vaksinen, sier han.

– Mindre, ikke mer kontakt

Statsministeren sier at spørsmålet om å innføre koronapass vurderes hele tiden. Men smitteutbruddet på Aker brygge blant dobbeltvaksinerte viser at omikron kan smitte alle.

– Så det å ha et vaksinepass, er ikke ensbetydende med at du ikke kan smitte, eller bli smittet. Men vi får fortsette arbeidet med å se om det kan bli et godt verktøy, sier han.

Koronapass er ment å avlaste andre inngripende tiltak på utesteder og arrangementer.

– Nå er jeg mest opptatt av at vi kan holde smitten lav. Av å bremse spredningen. Det handler om sosial distanse og mindre nærkontakt med folk. Ikke å tilrettelegge for mer kontakt, sier Støre.

Tar fra oljefondet

Finansieringen av korona- og strømpakkene vil i all hovedsak skje med bruk av Oljefondet. Hva den endelige prislappen blir vet ingen.

– Vi har sagt at strømpakken er i størrelsesorden 5 milliarder kroner. Men det avhenger av hvordan strømprisene utvikler seg. Så vi kan ikke sette to streker under det tallet.

– Når det gjelder koronatiltakene, er det også usikkerhet til varighet og omfang av de løsningene. Jeg håper jo at varigheten av de inngripende tiltakene skal bli så kort som mulig.

– Det går jo godt i norsk økonomi. Mange bedrifter klarer seg bra. Men i noen bransjer blir de rammet, og der skal vi stille opp. Hva summen ender opp, kan vi ikke fastslå i dag.

– Har du noen anslag?

– Ikke som jeg ønsker å dele nå.

– Vi bruker nå av felles formue?

– Det kommer til å bli innslag av at vi bruker av vår felles formue, ja.

Forbyr bonus og utbytte

For ett år siden sto Ap og SV sammen om følgende krav til bedrifter som fikk penger via kompensasjonsordningen:

Ikke gjennomføre oppsigelser mens de mottar støtte.

Ikke utdele utbytte eller foreta aksjetilbakekjøp i perioden foretaket mottar støtte.

Inngå avtale med tillitsvalgte om ikke å redusere antallet ansatte mens mottar støtte.

Ikke utbetale bonus til ledende ansatte i 2020 eller i 2021.

Ikke øke lederlønninger eller styrehonorar i 2020 eller i 2021.

– Er dette regjeringens politikk også i år?

– Vi ønsker kompensasjonsordninger hvor det ikke skal være mulig å ta utbytte og bonuser for de som mottar støtten. Og det skal også være ordninger for tilbakebetaling. Teksten på det skrives nå ut i et forslag til Stortinget.

– Blir det like strengt og klart som i fjor?

– Ordlyden har jeg ikke nå. Men det blir jo den intensjonen: At det er urimelig og urettferdig at det fellesskapet stiller opp med for å sikre at bedrifter kan komme seg gjennom en krevende hverdag, ender opp på noen få private eieres hender som utbytte, sier Støre.

At vennen Jens Stoltenberg har søkt stillingen som sentralbanksjef forholder han seg formelt ikke til.

-Jeg har ikke snakket med ham om stillingen hverken før eller at det ble kjent. Da dette først sto i avisen gikk jeg – før jeg gikk til ham - til regjeringsråden og sa at jeg vil erklære meg inhabil fra all behandling av en slik sak om han skulle bli en kandidat, slutter Støre.