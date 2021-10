Nå orienterer Støre stortingsgruppen om regjeringsarbeidet

Ap og Sp er enige om å danne regjering. I dag skal Støre fortelle stortingsgruppen om hvordan arbeidet har vært.

Stortinget var samlet lørdag for å velge nytt presidentskap.

9. okt. 2021 14:07 Sist oppdatert nå nettopp

Ap og Sp har sagt at de ønsker å legge frem deres regjeringserklæring onsdag neste uke. Torsdag inntar de regjeringskontorene og viser frem den nye regjeringen.

Regjeringserklæringen, som ennå ikke har fått noe navn, er i hovedsak forhandlet, ifølge Støre.

Partiene bruker helgen på finpussing og forankring i partiene. Og det var nettopp det Støre brukte ettermiddagen sin på lørdag.

I dag, kl. 14.00, var det duket for orientering til stortingsgruppen om arbeidet i forbindelse med forhandlingene. Det var imidlertid ikke en orientering om regjeringsplattformen, den blir lagt frem for gruppen neste onsdag.

– Vi samler gruppen når vi kan før vi starter for alvor. Vi skal gi dem litt status på hvor vi er i kalenderen, sier Støre til Aftenposten.

– Tror du Ap-velgere kommer til å bli fornøyd med den nye plattformen?

– Jeg håper det. Vi har forhandlet for å få gjennomslag for programmet vårt, hundredagersplanen vår og mange innspill.

Han sier de har laget en plattform som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan kjenne seg igjen i.

– Og ut av en sånn prosess blir det noen nye fellespunkter som er spennende.

Jonas Gahr Støre er i stor grad ferdig med den nye regjeringserklæringen.

Ser til venstre

Ifølge NRK skal Støre nå starte å ringe statsrådskandidatene.

– Ja, vi er i den etappen nå. Når vi dro fra Hurdal i går, var vi klare på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan danne regjering sammen, sier Støre til NRK.

De to hurdalskameratene er imidlertid avhengig av støtte fra et annet parti til å få flertall i Stortinget. Partiene har 76 mandater av totalt 169. De mangler derfor 9 mandater for å få gjennom budsjett eller andre enkeltsaker i Stortinget.

Støre har gjort det klart at SV vil være en naturlig partner for dem i slike saker. Likevel har flere vært bekymret for at den nye regjeringen kan søke samarbeid med høyresiden på noen saksområder.

Jonas Gahr Støre var på plass i Oslo lørdag ettermiddag for blant annet å orientere Arbeiderparties stortingsgruppe om forhandlingene med Senterpartiet.

Rødgrønn uenighet på flere områder

Når onsdagen kommer er det mye spenning knyttet til hva de har gjort med områdene partiene er uenige om. Ap og Sp har mye til felles, men også en del saker som skiller dem.

Klimapolitikk, politireformen, abort og familiepolitikk er noen av områdene hvor partiene har ulike meninger.

Støre sa på vei inn i gruppemøte lørdag at de har håndtert dem bra.

– Vi har løst de vanskelig spørsmålene på en god måte.