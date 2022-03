Rødt vil svekke russisk kampmoral. Mener russiske desertører bør få beskyttelse i Norge.

Venstre-nestleder Abid Raja mener Norge bør hente ukrainere ut fra grenseområdene. Rødt vil gi beskyttelse til russiske desertører.

Russiske soldater på et pansret kjøretøy på Krimhalvøya 24. februar.

Rødt mener at Norge nå bør gå foran og bidra til å svekke kampmoralen til Putins krigsmaskineri ved å nå tilby beskyttelse til russiske soldater og militærnektere.

– Vi vet at lav kampmoralen er det svake punktet til den russiske invasjonsstyrken, og det å bidra til at enda flere russiske soldater deserterer kan være et effektivt virkemiddel for å svekke Putins krigsmaskineri enda mer, skriver partileder Bjørnar Moxnes i en e-post til Aftenposten.

Han mener at vi ikke kan overlate desertører i det han kaller Putin-regimets klør.

– Da må vi tilby dem en trygg havn.

Abid Raja er glad for at Norge gir ukrainske flyktninger kollektiv beskyttelse.

Busse flyktninger til Norge

– I stedet for at millioner av mennesker i en sårbar situasjon skal ta seg gjennom Europa på egen hånd, bør vi i en akutt fase vurdere å hente ukrainske flyktninger fra grenseområdene til Norge. Slik de hvite bussene hentet folk hjem fra et krigsherjet kontinent på slutten av andre verdenskrig, sier Raja.

Venstre er ikke alene om å støtte regjeringens beslutning om å gi midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger. Høyre og SV følger opp:

– Høyre støtter helhjertet opp om at det gis kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina. Vi mener alltid at flyktninger hjelpes best i nærområdene. Nå er det vi som er nærområdene. Da må Norge, som andre land i Europa, stille opp, skriver innvandringspolitisk talsperson Mari Holm Lønseth i en melding til Aftenposten.

– Jeg er glad for at regjeringen følger oss på dette. Det er rett og viktig at Norge nå handler like resolutt som EU og gir kollektivt opphold til ukrainerne, sier SVs asylpolitiske talsperson Grete Wold i en e-post til NTB.

Solidaritet

Hun håper at det nå er politiske vilje i Europa til raskt å få på plass en solidaritetsmekanisme for å fordele flyktninger mellom landene.

– Denne må gjelde ukrainerne, men også andre asylsøkere i land som for eksempel Hellas, skriver hun.

Høyre skryter at kommunenes innsats.

– Det er viktig at vi er i forkant av det som kan bli en svært krevende situasjon. Derfor er det så veldig godt å se den imponerende viljen norske kommuner nå viser til å bidra. De som kommer til Norge fra Ukraina skal få tak over hodet og trygghet, skriver Lønseth.

Partiet har foreslått at man lager et hurtigspor som gjør det enklest mulig for de ukrainske flyktningene å komme seg i jobb.

– Dette er en krisesituasjon, og det krever at vi ser på regelverk som eventuelt står i veien for at folk kommer seg i aktivitet og arbeid fortest mulig.