President Zelenskyj ba Stortinget sende flere våpen

– Vi har ikke felles grenser, men vi deler en nabo som ikke deler våre verdier, sa den ukrainske presidenten til Stortinget.

30. mars 2022 13:48 Sist oppdatert nå nettopp

Den videooverførte talen startet klokken 14 da Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsket Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj velkommen.

– Våre hjerter blør for de ukrainske ofrene. Vi er dypt imponert over motet og motstanden som er demonstrert, og den heltemodige kampen. Ditt lederskap imponerer oss, sa Gharahkhani.

Zelenskyj taler på den 35. dagen for den russiske invasjonen av Ukraina. Han startet med å fortelle om russiske angrep på sykehus og boliger.

– Russiske bomber rammer byene våre, sivil infrastruktur. Dag og natt. Det er ingenting som stanser dem. De angriper alle, sa Zelenskyj.

Han pekte på at ødeleggelsene og de menneskelige lidelsene i Ukraina er enorme. Det nøyaktige tallet på døde er ukjent, men Zelenskyj sa at tusenvis av sivile og barn er blitt drept.

Ba om flere våpen

Zelenskyj påpekte også at selv om Norge og Ukraina ikke deler en grense, er landene begge nabo med Russland, som har økt sin militære tilstedeværelse i Arktis.

– For den russiske staten, slik den er nå, betyr frihet og menneskerettigheter ingen ting, sa Zelenskyj.

– Angrepet på Ukraina er en fortsettelse av et forsøk på å ødelegge grunnlaget i Europa, understreket presidenten.

Han takket også Norge for våpen og støtte i krigen. Men han påpekte også at Russland sender flere styrker til Ukraina og at landet trenger våpen. Han ba konkret om:

Panservernmissiler

Luftvernsystemer

Raketter som kan brukes mot krigsskip og sjømål

– Våpnene dere gir oss, vil bli brukt til å beskytte vår frihet og deres frihet, understreket Zelenskyj.

Før talen ble det kjent at Norge har sent ytterligere 2000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina.

Våpnene er allerede sendt, ifølge en pressemelding fra regjeringen onsdag.

Stortingssalen var fullsatt da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte via video onsdag.

Inviterte til barnetog i Ukraina

Zelenskyj pekte også på sanksjoner som en viktig ikkevoldelig måte å legge press på Russland. Han mener blant annet at russiske skip ikke burde få benytte seg av norske havner.

Presidenten avsluttet med å understreke viktigheten av at Ukraina forblir en del av Europa. Han trakk frem historiske paralleller i Norges og Ukrainas historie, med røtter tilbake til vikingtiden.

Zelenskyj sa også at han beundret den norske 17. mai-feiringen, der barn feirer Norges uavhengighet.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Presidentens tale ble møtt med stående applaus fra en fullpakket stortingssal. Stortingspresident Masud Gharahkhani takket og understreket viktigheten av at man kjemper for rettighetene til små barn.

Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsjuk (t.v.) hilste på statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i forbindelse med Zelenskyjs tale til Stortinget onsdag.

En sjelden hendelse

Zelenskyjs tale er allerede blitt beskrevet som historisk. Han er bare den fjerde utenlandske taleren gjennom Stortingets nesten 208 år lange historie.

– Det er helt spesielt at Zelenskyj får tale i stortingssalen. Situasjonen blir oppfattet som helt unntaksmessig. Begivenhetene er av en så enestående karakter at det er på sin plass å gjøre unntak fra regelen.

Det sier Hilmar Rommetvedt til NTB. Han er forsker ved forskningsinstituttet NORCE.

Stortingets talerstol er forbeholdt norske folkevalgte, men det er gjort noen unntak. Sir Winston Churchill var den første utlending som fikk tale i Stortinget, under sitt besøk til Oslo i 1948.

Så gikk det 66 år til de to neste. I 2014 talte det danske Folketingets formann Mogens Lykketoft og den svenske Riksdagens talmann Per Westerberg. Det skjedde i forbindelse med 200-årsjubileet til den norske grunnloven.

Talen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble møtt med rungende og stående applaus fra hele stortingssalen.

Hektisk taleagenda

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar har den ukrainske presidenten talt direkte til folkevalgte i en rekke land. Også da har han blant annet bedt om støtte og våpen til å slå tilbake de russiske invasjonsstyrkene.

I tillegg til å tale i Stortinget skal Zelenskyj denne uken også tale til nasjonalforsamlingene i Danmark, Nederland, Hellas og Australia. Det sa Zelenskyj i en tale på Telegram natt til tirsdag, meldte The Guardian.

Han har tidligere talt i de amerikanske og britiske nasjonalforsamlingene. Mandag hadde han også møter med blant annet Storbritannias statsminister Boris Johnson og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

Allerede tirsdag talte Zelenskyj til det danske Folketinget. Han takket Danmark for hjelpen i krigen, men ba også om ytterligere sanksjoner mot Russland. Han ba også Danmark og Europa om å droppe russisk olje.

Han ba imidlertid ikke Danmark om flere våpen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte tirsdag til det danske Folketinget.

