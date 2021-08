Seks av ti i SV misliker Sp. Men bare fire av ti i Sp misliker SV.

Andelen av Audun Lysbakkens velgere som nå sier de misliker Trygve Slagsvold Vedums parti, har nesten doblet seg siden forrige stortingsvalg.

Andelen av SVs velgere som misliker Sp har økt. Blant Aps velgere har Sps popularitet økt.

10 minutter siden

Vedum og Lysbakken kan havne i regjering sammen etter valget. Men SVs-velgere misliker nå Sp i større grad enn de gjorde for fire år siden.

Nesten 58 av dem som oppgir at de stemte SV ved forrige valg, sier at de nå misliker Sp.

Det kommer frem i en stor undersøkelse foretatt av Universitetet i Bergen: UiBs medborgerpanel. Det kartlegger nordmenns holdninger og sympatier i en rekke samfunnsspørsmål. Undersøkelsen er gjengitt i Bergens Tidende.

SV-politikerne Karl Magnus Nyeng og Sulaksana Sivapatham tror det er flere årsaker til at flere i SV er blitt mer skeptiske til Sp.

SV: De vil ikke samarbeide med oss

– Jeg tror det delvis kan skyldes at våre velgere er mer miljøinnstilte enn Sp. Og så har jo Sp gitt sterke signaler om at de ikke ønsker å samarbeide med SV i regjering. Det kan også gjøre at våre velgere blir litt negativt innstilt til Sp.

Slik forklarer Karl Magnus Nyeng en økende skepsis til Sp blant SVs velgere. Han er styremedlem i Sagene SV og står foran SVs valgbod på Karl Johan i Oslo da Aftenposten treffer ham. Der deler han ut valgmateriell sammen med Sulaksana Sivapatham. Hun står på 19. plass på Oslo SVs liste foran årets valg.

– Vi i SV ønsker å samarbeide med Sp. Vi håper vi kan få til et godt samarbeid med dem. Vi har hatt det før, sier Nyeng. Han legger til at SV håper å bidra til å dra en ny regjering til venstre og i retning av en grønnere politikk.

Sp har mindre fokus på solidaritet og miljø

Sivapatham oppgir enda noen årsaker til at hun tror SVs velgere er blitt mer skeptiske til Sp.

– Sett fra mitt synspunkt har de mindre fokus på solidaritet og innvandring. Det er også kjernesaker for SV. I tillegg er det miljø. Når Sp går inn for å bygge ut veier fremfor å bygge ut kollektivtransporten, så er det noen som ser på det som et problem. Det er nok mange sånne saker som spiller en rolle, sier hun.

Hvilke holdninger grasrota i SV har til Sp, er ikke helt uvesentlig. Hvis de to partiene havner rundt forhandlingsbordet etter valget, skal SV ha uravstemning om forhandlingsresultatet. Da er det imidlertid ikke SVs velgere, men SVs medlemmer som skal stemme.

Selv om det er Vedum som stadig vekk understreker at Sp foretrekker en regjering uten SV, misliker ikke hans velgere Lysbakkens parti i like store grad.

Bare drøyt 40 prosent av Sps velgere oppgir at de misliker SV. Det er færre enn i 2017.

– Oj. Det synes jeg er en kjempefin nyhet egentlig, sier Nyeng.

Sp bedre likt av Ap-velgerne

Medborgerpanelet viser ellers at Sp er blitt mer likt av Aps velgere. Nesten 55 prosent av Jonas Gahr Støres velgere sier de liker Sp.

Sps velgere liker Støres parti i noe mindre grad enn i 2017, men drøyt 52 prosent av dem liker Ap.

Tallene viser ellers at Rødt-velgerne liker Sp bedre enn før, mens det er motsatt i MDG.

Verre på borgerlig side

Det er ikke mer hjertelig på borgerlig side – tvert imot. Andelen velgere i KrF og Venstre som misliker Frp er skyhøy.

Nesten 87 prosent av Venstres 2017-velgere sier de misliker Frp. I KrF er den tilsvarende andelen nesten 74 prosent.

Sylvi Listhaugs velgerne har heller ikke varme følelser overfor Kjell Ingolf Ropstads og Guri Melbys partier. Rundt 73 prosent av Frp-velgerne misliker KrF og Venstre.

KrF minst likt

Medborgerpanelet viser ellers at KrF nå er blitt landets minst likte parti.

– KrFs posisjon blant norske velgere har sunket drastisk de siste åtte årene, skriver Bergens Tidende.

I 2013 svarte 30,3 prosent av alle som hadde stemt på et parti, at de «likte» KrF. Andelen har gradvis blitt lavere med årene. I årets måling er det bare 14,99 prosent som svarer at de liker partiet.