Hva står partiene for? Hva mener de om alt fra olje og klima til skole, ulv og EU?

Det kan være vanskelig å skille de ulike partiene fra hverandre i viktige politiske saker. Vi har gjort jobben for deg.

17. aug. 2021 16:47 Sist oppdatert 16 minutter siden

Vi har sjekket partienes standpunkt i drøyt 150 konkrete saker. Partiene er rangert ut ifra hva de selv står for. For å gjøre det enkelt er partiene plassert på en skala. Den går fra mest imot til mest for hver sak.

Plasseringen i tabellen påvirkes også litt av hvor sterkt engasjement partiet har i en sak og hvor samstemt partiet er.