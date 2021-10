Erna Solberg søker avskjed som statsminister – er på plass på slottet

Avtroppende statsminister Erna Solberg sammen med statssekretær Rune Alstadsæter.

– Det er noen vemodige dager når du skal takke av alle og folk du har jobbet intenst med, sier Erna Solberg (H). Tirsdag reiste hun og flere andre fra regjeringen til slottet for å søke kongen om avskjed.

12. okt. 2021 10:59 Sist oppdatert nå nettopp

Solberg ba om å få ordet etter at finansminister Jan Tore Sanner hadde presentert Solberg-regjeringens siste statsbudsjett i Stortinget tirsdag.

Et siste budsjett med gjengen.

– Stortingsvalget 13. september 2021 har gitt som resultat at det foreligger et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering. Jeg vil derfor i statsråd i dag klokken 13 legge frem en søknad om avskjed for regjeringen, sa Solberg til Stortinget.

Nå er Stortinget varslet. Så får kongen beskjed. Med det er hun ikke lenger statsminister.

Rundt klokken 12.45 begynte flere svarte statsrådsbiler å kjøre opp foran slottet. Ut av den ene bilen kom statsministeren. Flere av de andre statsrådene ble også observert på vei inn på slottet.

Erna Solberg kom til slottet for å formelt søke om avskjed som statsminister.

Fakta Regjeringsskiftet Statsminister Erna Solberg søker avskjed for sin regjering i et ekstraordinært statsråd på Slottet klokken 13 tirsdag. På dette møtet informerer Solberg kong Harald om sin beslutning og leverer sin avskjedssøknad. Den blir ikke umiddelbart innvilget. Regjeringen blir bedt om å fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er klar. Kongen ber Solberg om råd om hvem som skal få oppdraget om å danne ny regjering. Hun vil vise til Ap-leder Jonas Gahr Støre. Slottet tar etter møtet kontakt med Støre, gir ham oppdraget og ber om tilbakemelding når regjeringen er klar. Etter besøket på Slottet holder statsministeren sin avsluttende pressekonferanse, der hun oppsummerer åtte år ved makten. Dette skjer klokken 15 tirsdag. På selve dagen for regjeringsskiftet vil Støre melde tilbake til kongen at oppdraget er utført, og at regjeringslisten klar. Dette skjer på torsdag. Dagen før vil Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum legge frem sin regjeringsplattform i Hurdal. Etter at kong Harald er blitt informert, vil Støre fortelle offentligheten om hvem som skal med i regjeringen. Han velger selv hvordan han vil gjøre dette. Det avholdes to statsrådsmøter torsdag. På det første møtet blir den avtroppende regjeringens avgang godtatt, og Kongen i statsråd, det vil si regjeringen, utnevner sin etterfølger. Dette dokumentet undertegnes av alle statsråder som deretter kommer ut på Slottsplassen for å ta avskjed med folket. Regjeringsmedlemmene drar tilbake til sine kontorer og holder nøklene klare. Under det andre møtet på Slottet, et par timer senere, vil kongen og Støre-regjeringen formelt tildele de nye statsrådene sine ansvarsområder. I og med dette møtet er regjeringen å anse som innsatt. Så er det Støre og den nye regjeringens tur til å gå ut på Slottsplassen og motta folkets og partikollegenes hyllest. De nye regjeringsmedlemmene drar til sine respektive departementer, der nøkkelseremoniene venter. Dermed er Støre-regjeringen operativ. Kilde: NTB Vis mer

Klokken 13 møter regjeringen i statsråd på slottet for å informere kongen om beslutningen og levere sin avskjedssøknad.

– Det er noen vemodige dager når du skal takke av alle og folk du har jobbet intenst med, både i den politiske staben, men også de som jobber i embetsverket. Du har jo jobbet i mange år sammen med folk som du kjenner og liker, og nå skal de serve noen andre, sier avtroppende statsminister Erna Solberg til NTB.

Dette skjer frem til Støre tar over

I mellomtiden vil Solberg lede et såkalt forretningsministerium.

– Regjeringen skal da kun drive med det som er nødvendig embetsførsel. Det skal ikke settes i gang større prosjekter som den nye regjeringen vil få i fanget, sa Eirik Holmøyvik om forretningsministerium for et par uker siden.

Han er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

På nettsidene til regjeringen står det følgende om forretningsministerium: «Et forretningsministerium bør ikke foreta seg noe som flertallet på Stortinget er imot. Vedtak som allerede er fattet av Stortinget, kan iverksettes. Mindre saker og administrative rutinesaker kan også behandles, men et forretningsministerium bør ikke ta beslutninger i politisk viktige eller omstridte saker.»

Kongen vil kontakte Støre

– Jeg vil råde hans majestet kongen til å henvende seg til lederen for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, da han er statsministerkandidat for de to partiene som er beredt til å danne regjering, fortsatte Solberg.

Etter statsrådsmøtet vil dermed kongen kontakte Ap-leder Jonas Gahr Støre og gi ham oppdraget med å danne ny regjering, mens han vil be Solberg fortsette som leder av et forretningsministerium inntil en ny regjering er klar.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering og har varslet at de er klare til å presentere medlemmene i regjeringen på torsdag, mens regjeringsplattformen legges frem onsdag.

Ved makten i åtte år

Regjeringen til Erna Solberg har sittet ved makten i åtte år, gjennom to stortingsperioder. I første omgang var det Høyre og Frp som gikk sammen om å danne regjering 16. oktober 2013, med Venstre og Kristelig Folkeparti som støttepartier.

I januar 2018 gikk Venstre inn i regjeringen, og til slutt også KrF januar året etter. Ett år etter dette igjen gikk Frp ut av regjeringen 24. januar 2020. Partiet har likevel støttet Solberg-regjeringens statsbudsjetter.

Klokken 15 holder statsministeren pressekonferanse i anledning avskjedssøknaden og regjeringsskiftet.