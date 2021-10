Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen – varsler at han drar til Kongsberg fredag

Etter å ha vært statsminister i 6,5 timer møter Støre pressen torsdag kveld.

Støre under torsdagens pressekonferanse.

14. okt. 2021 18:16 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Ap-Sp-regjeringen er nå operativ, etter at Støre og statsrådene overtok nøkkelkortene fra sine forgjengene i Solberg-regjeringen i løpet av torsdag ettermiddag.

Støre inntok Statsministerens kontor klokken 13.45. Det første som står på regjeringens program, er å håndtere statsbudsjettet. I tillegg må regjeringen også håndtere ettervirkningen av drapene på Kongsberg, som PST har gitt uttrykk for at kan være et terrorangrep.

Støre varslet under pressekonferansen at han og justisminister Emilie Mehl vil dra til Kongsberg fredag.

Siden regjeringen ikke har et avklart flertall i Stortinget, vil Ap og Sp være avhengige av støtte fra SV eller andre partier for å få vedtatt sine budsjetter og politikken i sin politiske plattform. Denne ble presentert onsdag.

Statsministerens kontor opplyser at Støre vil gi en kort redegjørelse i plenum, før han gir intervjuer til de ulike mediehusene.