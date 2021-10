Støre drar til Kongsberg fredag. Ekstremismekommisjon skal hindre at slike angrep skjer igjen.

Etter å ha vært statsminister i 6,5 timer møtte Støre pressen torsdag kveld. Drapene i Kongsberg ble et sentralt tema.

Støre under torsdagens pressekonferanse.

Da hadde han rukket å gjennomføre sitt første statsråd på Slottet hos kong Harald og få nøkkelkortet til Statsministerens kontor av Erna Solberg.

Han hadde også gjennomført sin første regjeringskonferanse med alle sine nye statsråder. Der startet arbeidet med debattene som starter i Stortinget allerede neste uke.

Regjeringen har også dårlig tid til å forberede endringen på statsbudsjettet Erna Solberg la frem tidligere i uken.

Drar til Kongsberg fredag

Støres først dag som statsminister ble sterkt preget av drapene i Kongsberg onsdag kveld. På pressekonferansen varslet Støre at han og justisminister Emilie Enger Mehl drar til Kongsberg fredag.

Han sier samtidig at arbeidet med beredskapen blir viktig for den nye regjeringen.

– Vi har understreket at vi ønsker en ekstremismekommisjon, som går gjennom dette veldig sammensatte feltet som alle samfunn er opptatt av, sier Støre.

Han vil ikke konkludere mer rundt Kongsberg-drapene før politiet har konkludert i etterforskningen. Men han viser til terrorangrepene i Christchurch, USA og land i Europa.

– Vi må gjøre alt vi kan for å beskytte oss mot slike grufulle angrep mot uskyldige, sier Støre.

Krimteknikere har torsdag jobbet med å undersøke åstedene i Kongsberg der fem mennesker ble drept onsdag kveld.

Han sier at noe av lærdommen etter 22. juli var at PST og «den harde delen av sikkerheten» ofte kommer inn i siste fase.

– Men et samfunns beredskap til å forebygge skjer mye før. Hva skjer på skolen, arbeidsplassen og i lokalsamfunnet når vi får slike utsatte situasjoner? Vi er alle en del av den beredskapen, sier Støre.

Han sier at mennesker som ender opp med å gjøre slike grufulle handlinger har vært noens nabo. De har fungert i et lokalsamfunn.

– Det må vi ta med i analysen vi gjør av denne trusselen, sier Støre.

Arven etter Utøya

Støre har understreket flere ganger i løpet av torsdagen at han har med to ministre i regjeringen som overlevde Utøya. Det er Tonje Brenna og Jon Christian Vestre.

Det er også flere statssekretærer og rådgivere i regjeringsapparatet som var på Utøya 22. juli 2011.

– Vi har fått med mennesker som har med den livserfaringen som 22. juli ga dem. Det var veldig dramatisk og kostet dem mye, sier Støre.

Men det betydde også noe mer for Støre.

– Det er også for å vise dem som trodde at den generasjonen ville bli satt ut av politikken, det skjedde ikke. Det var noen som sa at de ville gå videre i politikken og som trodde på disse verdiene. Vi har noen av de flotteste og mest lovende politikerne i landet i den generasjonen, sier Støre.