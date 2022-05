LO-lederen: – Klimamålene må ligge fast

Fellesforbundets leder Jørn Eggum åpner for å skyve på klimamålet hvis krigen i Ukraina blir langvarig. Nå tar LO-leder Peggy Hessen Følsvik til motmæle.

LO – leder Peggy Hessen Følsvik mener det norske klimamålet må stå fast. Her er hun på Youngstorget i Oslo.

– Jeg har vært veldig tydelig på at jeg mener vi må stå fast på de målene, sier Følsvik til NTB.

Bakteppet er et intervju som i Aftenposten fredag. Der åpnet Fellesforbundets leder Jørn Eggum for å svekke de norske klimamålene som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Hvis konflikten skulle vedvare, kan det hende at vi må sakke av på farten på alle kutt i utslipp vi har sagt vi skal ta hjemme innen 2030. Årene går fort når vi skal ha så massive kutt, sa han.

Følsvik sier hun tolker dette som en påminnelse om at framtida er uforutsigbar, og ikke som et krav om å revurdere målene nå.

– Og om det tenker jeg at ingen av oss vet hvordan hverdagen vil se ut framover. Det er månedene etter at Russland gikk til angrep på Ukraina, det beste beviset på, sier hun.

– Men jeg velger iallfall å være veldig tydelig på at vi ikke nå må begynne å skyve på klimamålene våre. Så får Jørn være med i den diskusjonen framover.

Venter skarp debatt

Ordvekslingen kommer like før LO-kongressen, som går av stabelen i Folkets Hus fra mandag til fredag.

Der venter Følsvik skarp debatt om klima- og oljepolitikk.

– Vi har folk fra miljøorganisasjonene på den ene siden, som jeg vil si er ganske bestemte på sitt standpunkt, og så har vi industriforbundene, som organiserer ansatte innenfor olje- og gassnæringen, som er like langt på den andre siden, påpeker hun.

– Men kongressen er et politisk verksted, så debatten skal være hard.

Trigget av Eggum-utspill

Også Fagforbundets leder Mette Nord er blant dem som nå tar til motmæle mot Eggum.

– Det er klart … man trigger jo noen punkter her når man to dager før kongressen løfter opp at vi kanskje skal skyve på målene, sier Nord til NTB.

Hun tror riktignok at motsetningen dreier seg mer om tempo og virkemidler enn klimamålet i seg selv.

– Men jeg tror det er viktig at vi holder den fanen ganske høyt.

Vil fase ned letingen

Som leder i Fagforbundet har Nord mer enn 400.000 medlemmer i ryggen – i hovedsak offentlig ansatte. Fagforbundet blir dermed den klart største grupperingen på kongressen, med rundt en tredel av delegatene.

I forkant av kongressen har forbundet foreslått en formulering til LOs nye handlingsprogram om at leteaktiviteten på norsk sokkel må «fases ned» framover, i takt med at satsingene på grønn industri fases opp.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) – med over 50.000 medlemmer – og LO i Oslo går samtidig enda lenger og krever at LO må jobbe for at det ikke åpnes for nye olje- og gassfelt i det hele tatt.

Ifølge Nord handler det om å sikre at arbeidskraften som trengs i det grønne skiftet, ikke blir låst inne i nye oljeutbygginger.

– Vi tror ikke det er klokt å skru av bryteren på olje og gass. Det har verken vi eller verden råd til, sier hun.

– Men vi må sikre en god overgang til det fornybare.

Utsatt kongress, ny regjering

Årets LO-kongress er den første siden 2017. Ventetida har dermed vært unormalt lang.

Det vanlige er at kongressen holdes hvert fjerde år, slik at den kommer rett i forkant av stortingsvalget, men i fjor ble den utsatt med ett år på grunn av den usikre koronasituasjonen. Dermed havner den i et mellomvalgår i stedet.

– Men politikkutvikling er viktig uansett. Det vi utformer på kongressen, er jo langsiktig, og ikke et øyeblikksbilde som man lodder stemningen på. Det er de lange linjene som er viktige, sier Nord.

Hun mener også det er en fordel for LO at Norge har fått en ny regjering.

– Vilkårene for LO-politikk er bedre nå enn på lenge, sier Nord, som i likhet med både Følsvik og Eggum har plass i Arbeiderpartiets sentralstyre.

– Men vi skal være kritiske venner av regjeringen – slik at vi også utfordrer når vi mener noe er viktig, sier Nord.