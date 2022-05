LO-lederen: Vil ha SV inn i regjeringen

– Ekstraordinære tider krever mer av oss alle. SV må inn i en flertallsregjering. Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i åpningstalen til LO-kongressen.

Åpningstale v/LO-leder Peggy Hessen Følsvik på LOs 35. ordinære kongress mandag.

30. mai 2022 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

For første gang på fem år er mange hundre tillitsvalgte for arbeidstakerne samlet til kongress i Folkets Hus på Youngstorget.

Etter at partiveteranen Martin Kolberg fikk LOs ærespris for sitt livslange engasjement for «fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen», åpnet Hessen Følsvik med et oppsiktsvekkende budskap.

– Krig og krise i Europa har snudd opp ned på alt. Ikke før vi kunne legge det verste bak oss, når det gjaldt koronakrisen, så brøt det ut krig på europeisk jord. Og med krig kommer nye kriser.

– Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering

– Humanitære-kriser: Matkrise, flyktningkrise, kraftkrise, økonomisk krise. I disse krevende tider trenger vi den kraften en flertallsregjering vil gi, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun viser til at «alle kjenner det på lommeboka når strømprisene er skyhøye, matvareprisene stiger, bensin- og dieselprisene går til himmels og renta er på vei opp.»

- Trygg økonomisk styring og flertallsregjering er politisk medisin mot krise. For LO har det hele tiden vært et mål å få en rødgrønn flertallsregjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Selv om SV valgte å forlate regjeringsforhandlingene i Hurdal, mener LO-lederen at det har skjedd så mye i Norge og verden siden da at beslutningen må omgjøres.

- Mer enn noen gang trenger Norge en flertallsregjering som kan ta ansvar, sier hun og hevet stemmen fra et manus med utropstegn etter hver setning:

– Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV må finne sammen, sier hun til applaus.

– Ikke bare fra sak til sak i Stortinget. Men i regjering. Det er så lite som skiller oss. Det er så mye som forener. Og alle må ta ansvar, fortsetter hun.

LO-lederen avsluttet med å vise til kongressens slagord «Større. Sterkere. Sammen.»

– Det er sånn vi forandrer Norge hver dag. Det slagordet kan dere godt få låne Jonas, Trygve og Audun, avsluttet LO-lederen åpningstalen.

Budskapet kom overraskende på delegatene. Men den første reaksjonen i form av stående applaus signaliserer at ønsket om å få SV inn i regjering er populært i fagbevegelsen.