Støre møtte opprørerne i Kristiansand. Striden om kommunens skjebne fortsetter.

KRISTIANSAND: Fortsatt høy temperatur og ingen løsning på konflikten om mulig oppløsning av Kristiansand.

Statsministeren Jonas Gahr Støre (Ap) fløy til Kristiansand mandag for å møte Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland. Men ingen løsning er i sikte.

20. juni 2022 17:59 Sist oppdatert nå nettopp

Temperaturen i striden om oppløsning av Nye Kristiansand øker. Mandag ble den kontroversielle beslutningen drøftet i byens rådhus, Ap og Sps partikontorer og på et stort folkemøte i Søgne. Uten at det er noen tegn til løsning i sikte.

Mandag dro både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til Sørlandet i et forsøk på å dempe gemyttene.

Støre møtte hele toppledelsen i Kristiansand Ap: Ordfører Jan Oddvar Skisland, leder i Agder Ap, Cecilie Knibe Kroglund, leder i Kristiansand Ap, Helge Stapnes, og gruppeleder Kenneth Mørk.

Men Støre hadde ikke med seg nye forslag til løsninger og lyktes ikke å løse konflikten.

– Vi har gått gjennom prosessen som vi syntes var vanskelig. Vi har litt ulik tilnærming til ting. Men vi er opptatt av å tenke fremover og må komme videre uansett. Jeg opplever at vi har kommet et skritt videre, sier ordfører Jan Oddvar Skisland

– Dette var ikke noe Ap ivret for. Jeg forstår frustrasjonen de føler, sier Støre.

Han understreker at regjeringen ikke har tatt stilling til spørsmålet om oppløsning.

På spørsmål om han tar selvkritikk, svarer Støre:

– Jeg skulle gjerne vært i en situasjon hvor kommunen var bedre informert.

– Hvorfor sørget du ikke for at kommunen var bedre informert?

– Jeg visste veldig godt hva Kristiansand mente. En konsultasjon ville skape mye støy. Jeg mener beslutningen ble tatt på et opplyst grunnlag, svarer Støre.

På spørsmål om Støre vil lytte til Kristiansands 100.000 innbyggere hvis byen arrangerer egen folkeavstemning, svarer han:

– Det avgjørende er synspunktene til innbyggerne i de to kommunene som er tvangssammenslått. Men det kan være opplysende for folk, kommune og Stortinget å høre hva synspunktene er i Kristiansand.

Stort fremmøte av presse og publikum da kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møtte folk i Søgne som ønsker å forbli i Nye Kristiansand kommune.

– Dette vil du rive opp

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møtte tidligere på dagen Ap-ordfører Skisland.

Sp-statsrådens klare budskap er at regjeringen står fast på at innbyggerne i de gamle kommunene Søgne og Songdalen skal få si sin mening om de vil bryte ut av Kristiansand.

Deretter dro Gjelsvik til Søgne og møtte flere hundre aksjonister fra «Folkeaksjonen Ja til Søgne i Kristiansand – Nei til reversering».

– Vi er nå en etablert og velfungerende del av Kristiansand kommune, og vi har det godt. Dette vil du rive opp. Det er vi sterkt imot, så nå aksjonerer vi, med enorm støtte fra kommune, enkeltpersoner, næringslivet og velforeninger, sa aksjonsleder Asbjørn Særfonden.

Han advarte også statsråden om at nå var «ukvemsord og uvennskap, håndgemeng og konflikt på full fart inn i bygda vår».

– Du må forstå at dette er alvor, Gjelsvik. Vi er svært mange som vil forbli i Kristiansand og som ikke vil ha lang tids uro, sa Sørfonden.

Føler seg overkjørt

Bråket om Kristiansand kommunes skjebne startet da regjeringen for to uker siden overraskende vedtok at det skal holdes folkeavstemning i Søgne og Songdalen.

«Denne prosessen har vært kjørt uten at lokalpartiet har vært involvert, og vi oppfatter dette som et stort tillitsbrudd og et brudd på Hurdalsplattformen», skrev Kristiansand Ap i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen står det at kommuner kan oppløses etter søknad fra kommunestyret. Kristiansands kommunestyre sa nei til folkeavstemning i desember og trodde at saken var lagt død for godt.

Fredag fikk de full støtte fra Aps ordførere og byrådsledere i Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Stavanger og Tromsø.

Men Sp-leder Trygve Slagsvold – åpenbart med støtte fra Støre – peker på at Hurdalsplattformen også har overordnede formuleringer som «Tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over.». De mener at det trumfer den spesielle situasjonen i Kristiansand.

– Vi har sagt at vi skal lytte til folk og la folk få si sin mening, sier Vedum.

Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner ble slått sammen fra 1. januar 2020 til tross for at det lokalt ikke var enighet om sammenslåingen. Regjeringen definerer derfor dagens Kristiansand kommune som «tvangssammenslått».

Det står i instruksen fra regjeringen til statsforvalter i Agder, Gina Lund, som skal lede prosessen.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møtte tidligere på dagen Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland samt næringsledere som er for å beholde storkommunen.

Hva slags folkeavstemning?

Mandag kveld er det mye som tyder på at det vil gå lang tid før freden igjen senker seg over Kristiansand. Fortsatt er det ikke avgjort hvem som skal få delta i folkeavstemningen:

Regjeringen sier at det bare er innbyggerne i de gamle kommunene Søgne og Songdalen som skal få si sin mening. Kristiansands 100.000 innbyggerne skal kun få uttale seg i etterkant av avstemningen.

– Kommunestyret i Kristiansand kommune skal få uttale seg om statsforvalterens utredning og resultatet av innbyggerhøringen før statsforvalteren oversender saken til departementet, skriver kommunaldepartementet.

Statsforvalteren skal nå utrede konsekvensene av å dele Kristiansand kommune «til to eller tre nye kommuner som følger grensene ... slik de var før sammenslåingen».

Det vil si konsekvensen for samfunnsutvikling, tjenester til innbyggerne og de økonomiske forutsetningene Søgne og Songdalen har for å være selvstendige kommuner.

Utredningen skal være kjent i god tid før folkeavstemningen. Den skal holdes i forbindelse med kommunevalget i 2023. De nye kommunene Søgne og Songdalen kan tidligst gjenoppstå i 2028.