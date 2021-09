Dette skjer de nærmeste ukene. Ingen regjeringsforhandlinger før i slutten av neste uke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister. Det er avklart. Men hvem som ender opp rundt forhandlingsbordet, er uklart.

Ap-leder Jonas Gahr Støre må forlate eget hjem og flytte inn i statsministerboligen. Men hvem han får med seg i regjeringen, er uklart.

14. sep. 2021 23:17 Sist oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg har orientert kong Harald om at det er et nytt flertall i Stortinget. Hun har imidlertid ennå ikke levert inn det som kalles en avskjedssøknad. Det gjør hun først etter at neste års statsbudsjett er lagt frem. Avtroppende regjering legger frem statsbudsjettet 13. oktober.

Når avskjedssøknaden er levert, blir regjeringen et forretningsministerium inntil ny regjering er på plass.