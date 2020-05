– Det er jo slik det burde ha vært om folk ikke dro til Sverige for å handle, sier sjefen på Vinmonopolet i Halden, Anneli Christiansen, til Aftenposten.

Polet i Halden har økt omsetningen med 125 prosent i mars og april, viser tallene fra Vinmonopolet. Halden har den nest høyeste økningen, men det er langt igjen til Kongsvinger, der økningen er 179 prosent.

35 prosents økning på polet

Vinmonopolets salg har totalt økt med 35 prosent i mars og april. Veksten er omtrent som forventet med tanke på at grensehandel, taxfree og skjenking i praksis har stoppet helt opp under koronapandemien, forteller polet i en pressemelding.

Normalt selger polet i Halden 6,8 liter pr. innbygger. Det er tall for 2019. I mars–april ligger det med 125 prosents økning an til nesten å nå landsgjennomsnittet for 2019, som var 15,4 liter.

Men Halden ligger fortsatt under det som ville blitt gjennomsnittet for landet om «koronakonsumet» hadde holdt seg i hele 2020. Da ville vi ha konsumert 20,8 liter pr. innbygger.

Pol nær Sverige øker mest

– Jo nærmere Sverige du kommer, desto mer øker omsetningen, sier Vinmonopolets kommunikasjonssjef, Jens Nordahl.

Han mener at de tallene en nå får, vil være viktige for dem som skal studere virkningen av grensehandelen.

Ifølge Nordahl har ikke koronatiden ført til mer drikking, men statistikken viser at nordmenn nå handler det de skal ha på polet.

Ansetter flere på polet

Christiansen ved polet i Halden forteller at man der har økt antall ansatte med én og skal ansette én til. I tillegg jobber deltidsansatte mer.

– Er det noen endringer i hva dere selger nå, sammenlignet med tidligere?

– Her i Halden selger vi mer pappvin. I tillegg til folk fra distriktet har vi mange hyttegjester innom, forteller Christiansen.

Ikke overraskende

Generalsekretær hos Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF), Ingunn Jordheim, sier at poltallene ikke er overraskende.

– Noen av våre medlemmer som driver i Norge og Sverige, sier at de har inntil 95 prosents nedgang i leveransen til Systembolaget i Sverige, forteller hun.

Jordheim mener dette viser at grensehandelen er voldsomt stor, og at Systembolaget profitterer på norske alkoholavgifter.

– Dersom norske myndigheter vil beholde norske arbeidsplasser og få mer avgiftsinntekter, så må de ta denne grensehandelen på alvor og gjøre noe, sier hun og legger til:

– Vi kan ikke fortsette å ha stengte grenser. Da må avgiftene ned for å få folk til å fortsette handlemønsteret de har lagt seg til under koronatiden, sier hun og viser til at folk hverken drikker eller handler mer, men de handler mer i Norge.