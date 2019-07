Lite har skjedd for å hjelpe Frp ut av bompengekrisen

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier at partilederne snakker sammen, selv om det ikke er konkrete forhandlinger. Han antyder at partiet kan gi litt for å hjelpe Frp. For eksempel peker han på Oslo Høyres forslag om at foreldre kan få «bompengefri» noen timer når barn kjøres til fritidsaktiviteter. Dette forslaget kan også andre lokalpolitikere se på, mener han.

Han minner også om at regjeringspartiene er enige om å utrede skattefradrag for pendlere med spesielt høye bomutgifter. Men han vil ikke rokke ved regjeringserklæringen og forpliktelsene om å kjempe mot klimaendringer.

Statsministeren på hjemmebane

Torsdag blåser statsminister Erna Solberg i gang Høyres valgkamp på hjemmebane i Bergen. Da må hun regne med mange spørsmål om bompenger. På en meningsmåling Bergensavisen publiserte onsdag, ligger Folkeaksjonen nei til mer bompenger på 20 prosent. Det nye partiet er nesten like stort som Arbeiderpartiet (21,8 prosent) og Høyre (21,3 prosent).

– Jeg er jo hjemme og jeg snakker med folk, så jeg vet at bompengesystemet i Bergen har vært krevende, sier hun til Aftenposten.

Fremskrittspartiet får beskjedne 4,2 prosent på målingen. Det begynner å haste for partiet å få en seier om bompenger i regjeringen, men lite tyder på at regjeringskollegene har like dårlig tid.

Bompenger bare én av mange saker

Aftenposten får bekreftet i de andre partiene at det ikke har skjedd stort etter krisemøtet i Frps landsstyre den 5. juni. Da fikk partileder og finansminister Siv Jensen klar beskjed om at hun må komme tilbake med klare seire. I forrige uke økte stortingsrepresentant Erlend Wiborg presset på partiledelsen, i en podkast med to høyrepolitikere sa han at det er femti-femti sjanse for at Frp blir sittende i regjering.

I går brukte statsministeren dagen på Norway Cup og ville helst snakke om barnefotball og bærekraft. Etter å ha ledet et kjendislag til seier, tok hun seg allikevel litt tid:

– Bompenger er en av mange viktige saker. Vi fant gode kompromisser på Granavolden, og jeg tror vi kan finne gode kompromisser fremover, sier hun.

«Granavolden» er stedet der Høyre, Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti forhandlet frem regjeringsplattformen.

– Frp var veldig fornøyde med Granavolden da den kom, sier hun.

– Så er det mange saker en regjering behandler i løpet av året som ikke nødvendigvis står i regjeringsplattformen, eller prioriteringer som det kan gjøres om på. Men det er noen viktige punkter. Derfor tror jeg vi kan finne løsninger på dette.

– Dere har et budsjettmøte i slutten av august, kan Frp få noe før valget som de kan vise frem?

– Det er interne prosesser i regjeringen som jeg ikke synes det er grunnlag for å kommentere eller spekulere i.

Hun sier det er opp til lokalpolitikerne i kommuner og fylker å avgjøre hvordan de forskjellige bypakkene og prosjektene skal finansieres.

KrF: Mye annet som må prioriteres

KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad spilte mot statsministerens lag på Ekebergsletta, og tapte. Han ga ikke inntrykk av å ha hastverk med å finne en bompengeløsning.

– Det er jo løpende møter, men nå er det jo valgkamp og. Og for min det viktig at Granavolden står fast, som et godt utgangspunkt, ikke minst for å løse klimautfordringer. Men vi ser jo også at noen sliter med vel høye bompenger. Så vi har jo for eksempel pekt på dette tretimers forslaget, at noen familier som skal kjøre på aktiviteter

På spørsmål om det er viktig å ha noe klart før valget, svarer han:

– Vi har ikke satt noe dato på dette. Så er det noen som vil koble dette til forskjellige prosesser.

Prosessene han tenker på er både avslutningen av neste års statsbudsjett, og det løpende arbeidet med Nasjonal transportplan.

Han sier at KrF har andre prioriteringer enn bompenger, som økt barnetrygd og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Ingen i Venstres ledelse ville kommentere bompengestriden i går. Men anonyme kilder bekrefter at det ikke har skjedd stort gjennom sommeren. I partiet er det ikke nødvendigvis motstand mot Frps ønske om å redusere de såkalte bypakkene, dersom det innebærer at man bygger mindre veier.

Ser til Oslo