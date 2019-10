Reiulf Steen i ny bok: Jeg hadde et intimt forhold til Gro Harlem Brundtland. Hun avviser påstanden.

Ryktene om Ap-toppene har versert siden 70-tallet. I Hans Olav Lahlums biografi sier Reiulf Steen for første gang direkte at han og Gro Harlem Brundtland hadde et intimt forhold.