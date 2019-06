Utlendingsdirektoratet (UDI) har opphevet vedtaket om justisminister Jøran Kallmyrs au pair, skriver UDI i en pressemelding.

Samtidig presiserer UDI at hun ikke har fulgt reglene.

«Det er fortsatt slik at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men UDI vurderer nå at dette er av mindre alvorlig karakter», skriver UDI i pressemeldingen.

Men Kallmyrs au pair får nå lov til å komme tilbake til Norge, ettersom UDI mener det ikke lenger er grunnlag for avslag.

Advokat: – Helt åpenbart et riktig vedtak

Advokat Ingvild Boe Hornburg i advokatfirmaet Elden har bistått den filippinske kvinnen.

– Det var helt åpenbart et riktig vedtak og avgjørelse av UDI. Jeg sa med en gang at dette måtte bero på misforståelse, og det viser at systemet fungerer, sier hun.

– Jeg gjorde UDI oppmerksom på det var en misforståelse. Det har vært fremme i mediene hva dette med «training» var, og klienten og jeg har forklart UDI hva som ligger i det.

Ifølge Boe Hornburg skrev kvinnen til UDI samme dag hun mottok vedtaket.

– Hun sa at hun var uenig, men at hun rettet seg etter det. Samtidig forklarte hun hva hun mente med «training».

– Har UDI misforstått hva au pairen sa i politiavhøret?

– Det er mye som tyder på det. De har åpenbart ikke undersøkt godt nok.

– Hva synes du om UDIs saksbehandling?

– Den er ikke så mye å kommentere. Jeg er veldig glad for vedtaket. Hun er informert om vedtaket.

– Au pairen sier at hun gjerne vil tilbake til familien Kallmyr. Hun er veldig, veldig glad, sier Boe Hornburg.

– Hvordan arbeidet du for å få vedtaket omgjort?

– Jeg skrev en ni siders klage 30. mai. Og har siden kommet med ytterligere tilleggskommentarer, sier Hornburg.

UDI: Har kommet frem nyanser

Onsdag 29. mai avslørte Aftenposten at UDI mener justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair har oppholdt seg og jobbet ulovlig hos familien i Drøbak. På grunn av det som ble ansett som et brudd på utlendingsloven, hadde hun ikke lenger lovlig opphold i landet.

9. mai fikk hun én dag på å forlate Norge og dro hjem til Filippinene.

I pressemeldingen skriver UDI at de på bakgrunn av hva au pairen hadde skrevet i søknaden, mente hun hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknaden ble levert til politiet.

«I klagesaken har det kommet frem nyanseringer og nye opplysninger», skriver UDI.

UDI skriver også at uklarheter i regelverket knyttet til bytte av vertsfamilie «vil bli fulgt opp».

Også lange køer og ventetid hos politiet i utlendingssaker vil vurderes og følges opp videre, ifølge pressemeldingen.

Avslagsbrevet kom i retur

«En uheldig omstendighet i denne saken var at avslaget av ukjent årsak ikke kom frem til au pairen på den oppgitte adressen, men kom i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut», skriver UDI.

Derfor ble ikke au pairen klar over avslaget før dagen før utreisefristen og fikk følgelig bare én dag på å forlate landet. Det var først da hun møtte opp hos politiet hun fikk vite om avslaget.

På bakgrunn av avslaget ble det rutinemessig også sendt ut brev om at UDI vurderte en utvisningssak. Au pairen har aldri vært utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet.

SV: Pinlig for UDI

Petter Eide, stortingsrepresentant for SV, sier de nå er glade for å legge saken bak seg, slik at man kan se på det prinsipielle i saken.

– Jeg er glad for at den saken er ute av verden, så da skal vi ikke lenger forfølge det mot justisministeren. Men det gjør det egentlig lettere for oss nå å diskutere de prinsipielle sidene av saken. Det handler ikke lenger om hans private au pair, sier Eide.

Han vil at de som kommer til Norge for å jobbe, skal ha norske arbeidsvilkår og norske rettigheter.

– Vi mener nå at vi må legge opp til å avvikle ordningen og tar det opp i Stortinget. Den er gammeldags, den er unntak i utlendingsloven, i realiteten for å sikre billig arbeidskraft til, slik det har vært i Norge, relativt velstående familier på Østlandet.

Utfallet styrker Kallmyr, mens det er pinlig for UDI, ifølge Eide.

– Det er pinlig fordi det handler om en litt forvirrende håndtering av en sak knyttet til deres egen sjef, sier Eide.

Aftenposten kommer tilbake med mer.