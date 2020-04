– Det skal bli lett å komme inn i ordningen, men vanskelig å misbruke den.

Det sa Høyres Mudassar Kapur, som leder Stortingets finanskomité, da han presenterte enigheten om kontantstøtten til koronarammede bedrifter på Stortinget tirsdag.

Han oppfordret samtidig bedriftene som nå skal motta krisestøtten, om å bruke pengene «med ansvarlighet og kløkt».

– Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Denne kontantstøtten til bedrifter er et av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre–fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier han.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, slik at de ikke går konkurs. Titusener av jobber er berørt.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at ordningen kan koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. Totalt anslås det at prisen kan bli 50 milliarder kroner.

Dette er de enige om

I all hovedsak er de syv partiene enige om modellen som Sanner og næringsminister Iselin Nybø (V) la frem torsdag i forrige uke.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, er fritatt fra en egenandel på 10.000 kroner, og de får dermed mest. Sp ønsket å fjerne denne egenandelen, men vant ikke frem i forhandlingene.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men de har ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

I stedet kommer Stortinget med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om ikke å gi utbytte og å unngå oppsigelser.

Stortinget krever åpenhet

Stortinget kommer også med en kraftig henstilling om at informasjon om hvem som tildeles midler, skal bli offentlig tilgjengelig:

«Flertallets klare mening er at opplysninger om støttetildeling skal være offentlig så langt som mulig, med de begrensninger som personvern og taushetsplikt setter. Ordingens omfang, midlertidigheten og det mulige behovet for justering taler sterkt for at informasjon om søknadsbeløp og utbetaling til hver enkelt mottaker offentliggjøres på en tilgjenglige måte så nær tidspunktet for søknad eller innvilgelse som mulig», heter det i innstillingen.

Justisminister Monica Mæland (H) har tidligere uttrykt skepsis til å offentliggjøre disse opplysningene.

– Åpenhet er bra, men vi pleier ikke å legge ut lister over hvem som mottar offentlige ytelser. Jeg syns vi fortsatt skal basere oss på tillit og at folk opptrer ordentlig, uansett hva slags tilskudd man får fra det offentlige, sa hun på en pressekonferanse mandag.

Miljøpartiet De Grønne ønsket å gå lengre, og ville forplikte regjeringen til at opplysningene skulle offentliggjøres i et søkbart register. Dette ble det ikke flertall for.

Marsjordre til regjeringen om oljenæringen

I mars vedtok Stortinget at regjeringen skal komme tilbake med tiltak som kan bidra til å holde aktiviteten i olje- og gassindustrien oppe. Regjeringen har gitt signaler om at dette skal de komme tilbake til først i midten av mai, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Nå ligger det an til flertall på Stortinget til at regjeringen får marsjordre om å levere en tiltakspakke for olje- og gassindustrien i løpet av april. Flertallet består av regjeringspartiene, Ap, Frp og Senterpartiet.

TV 2 meldte tidligere i dag at signalene fra regjeringen har skapt kraftig irritasjon hos Frp.

Stortinget ber også regjeringen komme med en egen krisepakke til medier, slik at journalister ikke blir permittert under koronakrisen.

Vedum trekker frem at det er blitt gjort forbedringer i ordningen når det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer midt i deres høysesong.

Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine årsinntekter i mars og april, men opplever nå at markedet har falt helt bort.

Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre en ordning spesielt for disse bedriftene.

– Det har vært noe av det viktigste for meg å bidra til det. Krisen rammer hardt for en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle ansatte permittert, sier Vedum.