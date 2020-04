«H.M. Kongen holder statsråd via telefon. H.K.H. Kronprinsen vil også delta.»

Det var beskjeden fra Slottet før statsråd onsdag i denne uken. Og samme beskjed er gitt en rekke ganger før det. Alt tyder på at det også vil være beskjeden når statsrådene igjen samles til statsråd på Slottet fredag.

«H.M. Kongen leder statsråd gjennom telefon, etter råd fra lege. H.K.H Kronprinsen er til stede på Slottet», opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen i en e-post.

I risikogruppen

Norges 83 år gamle monark er aldersmessig i risikogruppen og bør ikke utsettes for viruset. Men i motsetningen til de fleste andre 83-åringer er kongen fortsatt «i jobb».

Gjeruldsen vil ikke utdype om det er mer enn kongens alder som gjør at legen har rådet kongen til å lede statsråd via telefon.

Etter at Ari Behn ble bisatt i starten av januar, var kong Harald en kort tid sykmeldt. Det skyldtes ifølge Slottet ingen alvorlig sykdom, men at han var svimmel.

Etter den tid har kongeparet blant annet vært på statsbesøk i Jordan.

Heiko Junge

Har deltatt fysisk på under halvparten

Jordan-turen var i begynnelsen av mars. Reisen førte til at kongeparet ble satt i karantene. Allerede da Erna Solberg foretok endringer i regjeringen 13. mars, deltok kong Harald via det slottet kaller fjernmøteteknologi.

«Når det gjelder hvor lenge Kongen vil lede statsråd via telefon, så følger vi anbefalinger fra lege og myndigheter», opplyser Gjeruldsen.

Siden nyttår er det avholdt statsråd totalt 17 ganger. Virussituasjonen har ført til at det nå er oftere statsråd enn vanlig.

Ifølge Slottet har kronprins Haakon ledet tre av dem: et av dem mens kongen var sykmeldt i januar, og to av dem mens kong Harald og dronning Sonja var på statsbesøk i Jordan.

Det tilsier at kong Harald har vært fysisk til stede og ledet statsråd fem ganger i år, mens koronaviruset har ført til at han har ledet ni statsråd via telefon.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Han mottar også folk i audiens via telefonkonferanse om dagen. Torsdag denne uken mottar han utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i audiens via telefonkonferanse. Dronningen og kronprinsen deltar også.