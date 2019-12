I dag møtes Høyres valgkomité for å drøfte partiets nye ledelse frem mot Stortingsvalget i 2021. Nestlederne Bent Høie og Jan Tore Sanner hadde frist til i går med å avklare overfor komiteen om de tar gjenvalg eller ikke. Bent Høie er utnevnt som ny fylkesmann i Rogaland, og valgkomiteens leder Harald Furre har uttalt at han er «mentalt forberedt» på at han ikke tar gjenvalg. Samtidig ligger det etter det Aftenposten kjenner til an til at Jan Tore Sanner går for gjenvalg.

Det er ikke alle glade for i Høyre.