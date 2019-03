Det var stående applaus og stor jubel da Vedum ble gjenvalgt.

– Jeg er glad for at Senterpartiet vil la meg lede partiet i to år til. Jeg gleder meg til å jobbe for tjenester nær folk og å møte folk rundt omkring i hele Norge i den kommende valgkampen, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Det var på forhånd en viss spenning knyttet til om det ville være blanke stemmer i valget av Borten Moe. Men han ble også enstemmig gjenvalgt sammen med Tvinnereim.

I år var det nemlig ingen som forlangte skriftlig avstemning. Ergo var det ikke mulig for dem som eventuelt ønsket å vise misnøye med noen i ledelsen, å vise det i form av blanke stemmer.

I 2017 stemte 13 blankt i valget av Borten Moe. I 2015 ble Borten Moe gjenvalgt, men 28 stemte blankt. Han fikk også 20 blanke stemmer i 2013.

- Jeg er takknemlig og ydmyk for å bli gjenvalgt. Nå ser jeg frem til å jobbe mot regjeringens sentraliseringspolitikk og for at Senterpartiet skal bli enda sterkere frem mot høstens valg, sier Ola Borten Moe.

Han ble den gang beskyldt for å være både solospiller og egenrådig, og for å ha bidratt til å gjøre ledervervet vanskelig for daværende leder Liv Signe Navarsete. Perioden ble preget av den bitre personkonflikten mellom Borten Moe og Navarsete.

Striden endte med at Navarsete kastet kortene, og Sp innkalte til ekstraordinært landsmøte.

Les også: Gjenvalgt mot 28 blanke stemmer

Maktkampen glemt

Men i går var både maktkampen, Borten Moes oljeprofil og den skandaløse sms-meldingen til Navarsete fra i fjor glemt, eller i alle fall skjøvet under teppet. Ingen ønsker å ødelegge inntrykket av et sterkt og samlet parti.

Borten Moe fikk stående applaus fra landsmøtet lørdag formiddag etter at han innledet til klima- og næringsdebatt. Han har ledet utvalget bak rapporten «Norsk verdiskaping på norske ressurser», og ordstyrer omtalte ham som vår «eminente første leder».