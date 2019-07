– Jeg synes det er en fantastisk god idé, sier stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle om å utstyre norske tog med sovekapsler og sovestoler.

Det var gruppen Aktivist-halvtimen som tidligere i sommer tegnet et utkast til fremtidens nattog, som de har sendt til Jernbanedirektoratet.

– Nesten alltid fullt

Nattogtilbudet i Norge vekker sterkt engasjement blant mange.

– Vi har 20 sovevogner i hele landet og over 4000 kilometer med jernbane. Det er nesten alltid fullt og man må booke kjempelenge i forveien. Det holder ikke, sier Westgaard-Halle.

Hun mener både Vy og Jernbanedirektoratet har gjort for lite når det gjelder å tilby kundene et alternativ til å fly.

Westgaard-Halle oppfordrer derfor Jernbanedirektoratet til å komme på banen, bokstavelig talt.

– Det ligger i Jernbanedirektoratets fullmakter. Veldig mange er opptatt av å styrke togtilbudet, og det er åpenbart et marked for det. Nå håper jeg de tar de signalene, og tilpasser seg kundenes behov, sier hun.

Høyre / Cecilie Victoria Jensen

Tidligere i år foreslo MDGs Une Bastholm å opprette bedre nattogforbindelse fra Norge til Europa. Både Sp, SV, Ap og Rødt stemte for forslaget som ble fremmet i Stortinget for to uker siden. Men høyresiden satte en stopper for forslaget.

– Kan ikke din egen regjering bare be Jernbanedirektoratet om å skaffe et bedre nattogtilbud?

– Det ville vært litt rart om vi skulle gå inn og detaljstyre alt. Gjennom jernbanereformen har de armslag til å gjøre det, sier hun.

Westgaard-Halle henger seg på forslaget fra flere i sommer om å gi bedre muligheter til å dele sovevogn, og at sovevognene kan tas i bruk også på dagtid.

– Sovekapsler passer ikke for alle, men det handler om å gi et praktisk, enkelt og klimavennlig alternativ som vi vet at flere ønsker.

– Men er det Jernbanedirektoratets ansvar å sørge for at folk velger miljøvennlig transport?

– Ja, blant annet. Jeg synes de skal være litt offensive. Østerrike skal få slike kapsler allerede om to år.

Direktoratet vurderer liggestoler og seksmannskupeer

– Jernbanedirektoratet lytter i høyeste grad til signalene om økt sovekapasitet, svarer kommunikasjonssjef Svein Horrisland.

Han opplyser at dagens sovevogner er klar for utskiftning om fem til åtte år.

– De vil da være nærmere 40 år gamle, og planen er at vi skal ha et nytt tilbud klart. Vi merker oss den økte interessen for sovevogner. Derfor har vi satt i gang en utredning for å vurdere fremtidens nattogkonsept, med økt kapasitet, og ev. flere reisende inn i vogner med enklere løsninger, skriver Horrisland i en mail.

Utredningen, som også ser på folks betalingvilje, skal være klar i slutten av september.

Horrisland nevner liggestoler, seksmannskupeer, firemannskupeer og en- og tokøyskupeer med og uten dusj og toalett som mulige alternativer. Å anskaffe nye vogner vil ta anslagsvis fire til fem år.

Nattogene går 160 millioner i minus

Staten betaler i 2019 drøyt 4,2 milliarder kroner for persontransport på tog, som direktoratet styrer. Kun 160 millioner kroner går til nattog fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, og mellom Trondheim og Bodø.

Mens dagtoget på Bergensbanen går med overskudd dekker ikke billettinntektene nattog.

I motsetning til ordinære setebilletter hvor staten setter en maksimalpris, settes prisen på sovekupeene fritt av operatøren (i dag Vy).

– Staten mener at togoperatørene er bedre i stand til å vurdere markedet for denne type produkttilbud, skriver direktoratet.

I praksis overlater direktoratet til selskapene som kjører togene å forbedre tilbudet på nattogene.

– Såfremt det ikke krever økt statlige tilskudd, kan operatørene komme med egne forbedringer eller forslag til forbedringer av nattogtilbudet, skriver direktoratet, og påpeker at dette må skje innenfor budsjettene.

Ettersom nattogene samlet sett går med underskudd, kan dermed økt kapasitet kreve enda mer tilskudd fra Høyre-politiker Westgaard-Halle og hennes kolleger på Stortinget.

Hva gjør SJ og Go-Ahead?

Sommeren 2020 overtar svenske SJ Dovrebanen og Nordlandsbanen.

– Vi er positive og ser på mulighetene for nattogtrafikk nordover fra Oslo. Vi har gode erfaringer med tilsvarende strekninger i Sverige, som mellom Stockholm og Malmø, sier sjef for internasjonal ekspansjon i SJ, Thomas Sibersky.

Han sier at debatten om nattog er minst like sterk i Sverige, og at SJ ser på muligheter for å utvikle tilbudet med tog langt ned i Europa, der sovevogner er interessante.

– Utfordringen er å få tak i slike vogner, sier Sibersky.

– Vi er i løpende dialog med lokalsamfunn, pendlergrupper og våre kommende medarbeidere om både sovevogner og andre ønsker. Vi lytter til alle gode ideer. Men først må vi få komme i gang med driften, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge.