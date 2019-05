Streiket i syv dager. Dette ble de enige om.

Begge parter har fått delvis gjennomslag for sine krav etter det riksmegler Mats Wilhelm Ruland har kalt den største arbeidskonflikten i Norge på mange år.

Syv dager etter at pilotene gikk ut i streik, kom partene til enighet sent torsdag kveld. Avtalen behandles konfidensielt av konkurransemessige hensyn.

Her er de viktigste punktene i avtalen mellom SAS og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat.

1. Økt lønn: Avtalen gir en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021. Pilotene krevde opprinnelig 13 prosent lønnsøkning (lønnskrav pluss etterslep) i år. Det betyr at pilotene ikke tar igjen noe særlig av det tapte etter lønnskuttet i 2012.

2. Mer forutsigbarhet: Andelen piloter i gruppen med forutsigbar turnusordning øker fra 40 prosent til 60 prosent.

3. Fridager: Flyvere i den fleksible gruppen skal bestemme mer selv. De får vite arbeidsdager 14 dager på forhånd og får nå større mulighet til selv å plassere sine fridager.

4. Rett før forhandlingene startet fjernet SAS ensidig to samarbeidsavtaler (rollefordelingsavtalen) som regulerer pilotenes ansettelsestrygghet og ansiennitetsmuligheter. Pilotene fryktet derfor for sin fremtid i SAS. Avtalene fortsetter nå å virke og følger tariffavtalen.

5. Treårig avtale: SAS har fått en treårig avtale (mulighet for å si opp etter to år) som sikrer økonomisk forutsigbarhet og fjerner streikefaren de neste årene.

6. Mer fleksibilitet: SAS har fått gjennom krav som gir selskapet mer fleksibilitet som at langdistansepiloter også skal kunne fly kortdistanser.

7. Pilotene har på sin side blant annet beholdt en avtale som sikrer at det er piloter ansatt i SAS Scandinavia som skal fly de lønnsomme rutene til og fra Skandinavia.

Les også: Flyanalytiker tror på billigere billetter etter streiken

I en pressemelding skriver de to norske pilotforeningene at «Streiken satte en stopper for at SAS ensidig kan diktere avtaler», og pilotene har nå fått tilbake avtalene.

– Det aller viktigste for oss har vært å sikre at medlemmene våre ikke mister jobben og har ansettelsestrygghet. Det har vi lyktes med, sier Christian Laulund, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund i en pressemelding.

– Avtalen gir oss mer fleksibilitet. Dette er også en avtale som gjør at pilotene kan planlegge livene sine, sier SAS-sjef Rickard Gustafson.