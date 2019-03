Siv Jensen om bompengebråk: – Jeg skjønner at folk er frustrert

Lørdag satte Siv Jensen rekord som den lengst sittende borgerlige finansminister etter krigen med fem år, fem måneder og 11 dager på taburetten. Venstres Ole Myrvoll, finansminister i Per Bortens regjering fra 1965 til 1971, hadde rekorden tidligere.

– Veldig få trodde at Frp skulle sitte fire år i regjering og faktisk bli gjenvalgt. Det skortet ikke på karikaturer og dommedagsprofetier da vi gikk inn, sier hun.

– Slik er det ikke blitt. Vi har styrt Norge trygt gjennom krevende tider med oljeprisfallet. Nå ser vi at det går godt i Norge. Arbeidsledigheten er den laveste på 10 år, investeringene i fastlandsbedriftene er de høyeste på 10 år, flere kommer i jobb og veksten tar seg opp, sier Jensen.

– Partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) spretter opp i flere byer?

– Jeg er akkurat like mye imot bompenger nå som da Frp gikk til valg i 2013. Hadde det ikke vært for at vi satt i regjering, hadde bompengeavgiftene til vanlige folk vært mye høyere enn de er nå. Vi må erkjenne at vi ikke nådde gjennom med vårt ønske om å fjerne alle bompenger.

– Jeg var klar på dette etter Sundvolden-erklæringen i 2013. Vi vant ikke den store bomkampen mot Høyre, den vant de. 85 prosent av politikerne er for bompenger. Likevel får vi gjennomslag, sier Jensen.

Hun nevner dobling av tilskuddsordning for redusert bompengebelastning og innføring av et helt nytt fradrag i skatten for bompengeutgifter.

– For mange partier som ønsker bompengefinansiering

Jensen sier hun er «enig i at det kommer mange bommer.»

– Men vi må huske at grunnen til at det kommer mange bommer er lokale vedtak. Det er altså vedtak gjort av politiske flertall i landets kommuner og fylkesting som Frp ikke er en del av, og det kan velgerne gjøre noe med i høst, sier hun.

Hun understreker at bompengeandelen er redusert fra 40 prosent til 28 prosent som følge av reformen som gjør at mindre penger brukes til administrasjon og mer penger frigjøres til veibygging.

– Det er mulig det er en mager trøst, men det hadde vært mye dyrere hvis ikke Frp hadde kjempet mot, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skjønner at folk er frustrert. For mange er dette dyrt. Det er sikkert fint med lister som er en-saks-partier. Men hvis man gir stemmen til dem, vet man ikke hva de mener om eldreomsorgen, om andre skatter og avgifter, private og offentlige barnehager, spør hun, og har svaret klart:

– Det vet man ikke. Det er kun ett parti som har en helhetlig politikk på alle områder og kjemper med nebb og klør for lavere bompenger i Norge, og det er Frp, sier hun.

Ifølge Frp-lederen svekker det Frps «mulighet til å fortsette kampen hvis stemmen går til partier som ikke har kraft nok til å gjøre noe med dette.»

– Det må folk huske på, sier hun og viser til Stavanger hvor Bompengepartiet ville doble eiendomsskatten for å finansiere bomløftene.

Erna Solberg: Fordelingseffekten av grønne skatter er pervers

Statsminister Erna Solberg sa til Klassekampen nylig at fordelingseffekten av grønne skatter, særlig skattefordelene ved elbiler, er «pervers».

– Det er riktig at særlig miljøavgifter er skjerpet. Det er ikke særlig uenighet i Norge om at forurenser skal betale. Det vi har gjort på bilavgifter har vært en så stor suksess at inntektene til staten nå har falt kraftig.

– Men det er også et faktum at mange fortsatt ikke har råd til å gå til anskaffelse av en el-bl eller hybridbil. Derfor har det vært viktig for Frp ikke å skjerpe skattene for de bilistene unødvendig. Stortinget er helt skruppelløse med masse forslag om å skjerpe bensin- og dieselavgiftene.

– Svaret fra oss er ikke å knalle til med ordentlige skjerpelser på det å ha bil. Derfor har vi en netto reduksjon i bilavgiftene på 1,6 milliarder kroner, sier Jensen.

– Forslaget om Tesla-avgift falt på stengrunn

– Greit. Men statsministeren sier fordelingseffekten er pervers?

– Hun har jo rett. Det er jo folk med god råd som kjøper disse bilene. Vi foreslo en gang å innføre Tesla-avgift. Den falt jo på stengrunn i Stortinget. Det har litt å gjøre med fordelingsperspektivet.

– Vi er for avgiftslettelser for elbilene fordi det bidrar til utskiftning av bilparken. Men vi ønsker også å skjerme bilistene i distriktene som ikke ser på elbilen som alternativ. Det er en balanse.

– Men summen er nettogevinst for landets bilister enten du kjører diesel, bensin eller elbil. Samlet sett har bilistene vunnet, sier Jensen.

Hun mener «en salig» blanding av rødgrønne partier forsøker å tegne et fortegnet bilde av regjeringen».

– En ting har de til felles: En sterk iboende iver etter å stikke sugerøret inn i folks lommer for å hente ut mer skatt.

– Tross resultatene er oppslutningen om regjeringen lavere enn noen gang?

– Det har vært veldig mye støy og mange saker som har forstyrret politikken, sier hun, og legger til:

– Jeg tror at folk flest kjenner på at de er glad for at de bor i Norge. Det går bra. Det er trygt å bo her. Vi sikrer velferden, sier Jensen.