Måling: Nordmenn splittet om norske IS-familier

I en måling Ipsos har utført for Dagbladet er 48 prosent helt eller delvis enig i at Norge bør hente hjem familiene til norske IS-krigene, mens 43 prosent er helt eller delvis mot dette.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser publisert for et halvt år siden viser tallene en sterk økende andel av det norske folk som vil ha dem hjem. For et halvt år siden var om lag 30 prosent av nordmenn for hjemhenting, ifølge avisen.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan mener undersøkelsen bygger opp under partiets standpunkt i saken om at familiene bør hentes hjem.

Partiet stemte imidlertid mot forslaget fra Miljøpartiet De Grønne i Stortinget om å hente hjem en kvinne og hennes alvorlig syke sønn i al-Hol-leiren i Syria. De begrunnet det med at de sitter i regjering.

– Undersøkelsen understreker at det er en utbredt oppfatning av at Norge har en juridisk og moralsk plikt til å hente disse hjem, sier Grøvan til Dagbladet.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet skriver i en e-post til avisen at slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut fremmedkrigere.