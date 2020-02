– Jeg skjønner det er mye å sette seg inn i som fersk distriktsminister, men vil jeg ville anbefale henne å begynne med regjeringens politiske plattform: Granavolden-erklæringen.

Det sier Guri Melby til Aftenposten. Hun sitter i Venstres sentralstyre og er også regjeringspartiets finanspolitiske talsperson på Stortinget.

Hun liker dårlig distriktsminister Linda Hofstad Hellelands (H) utspill om oljepolitikk de siste dagene.

«Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet. Dette gir en klar og tydelig retning for Høyres vei videre, som vil vektlegge arbeidsplasser og vår felles velferd», skrev den nyslåtte distriktsministeren i en e-post til NTB, som ble gjengitt i en rekke medier mandag.

– Det hun beskriver er regjeringens politikk, ikke venstresidens, sier Melby.

Solberg-regjeringens politiske plattform slår fast at den Ikke skal «åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021».

Advarer mot egen politikk

Tirsdag skrev Helleland et Facebook-innlegg med tittelen «nei til venstresidens oljepolitikk». I dette ramset hun opp fem standpunkter hun mener setter distriktsarbeidsplasser i fare. Blant dem var nei til konsekvensutredning av havområdet kalt LoVeSe og ja til å flytte iskanten. «Summen av dette er risikoen for at titusenvis av arbeidsplasser forsvinner bort fra Norge», skrev Helleland.

Melby viser også til at regjeringen i sin politiske plattform har lovet at den skal foreslå en ny definisjon på iskanten. Venstre og KrF ønsker å flytte den sørover, mens Høyre ikke har avklart sin posisjon.

– Hun sitter altså i en regjering som kan komme til å flytte iskanten. Og jeg håper hun da vil bidra til å fronte dette som en god politikk for fremtidens næringsliv, sier Melby.

Aftenposten vet at også i Venstres regjeringsapparat ble distriktsministerens innlegg møtt med hoderisting.

– Bekymret for summen av negative signaler

Helleland selv svarer slik på Aftenpostens spørsmål om utspillet:

– Blant dem som sier nei til konsekvensutredning av LoVeSe, er Solberg-regjeringen. Betyr dette at du mener at regjeringens politikk på dette området setter distriktsarbeidsplasser i fare?

– Jeg må forholde meg til at det er inngått et kompromiss mellom regjeringspartiene, der Høyre ikke fikk gjennomslag for vårt primærstandpunkt, som er å åpne for en konsekvensutredning av LoVeSe.

– Når du advarer mot å flytte iskanten, betyr det at regjeringen har konkludert med at den i hvert fall ikke skal flyttes sørover?

– Det er en pågående debatt internt, hos oss som i flere parti, og regjeringen har ikke konkludert i dette spørsmålet. Men jeg er bekymret for summen av de tydelige, negative signalene i den politiske debatten, som handler om å begrense næringen mest mulig.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Oljedebatt i Høyre

Helleland er også leder for Høyres programkomité, der nettopp oljepolitikken vil bli heftig debattert. Blant annet har Unge Høyre gått inn for å verne Barentshavet nord og å flytte iskanten sørover.

Uttalelsene hennes ble gitt etter at fire fylkeslag i Høyre sa ja til å oljeutrede Lofoten, Vesterålen og Senja. Tre avviste også vedtak om å flytte iskanten, som definerer hvor langt nord oljenæringen kan lete etter olje, lenger sør.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde leder Oslo Høyre, som nå står alene i regjeringspartiet om å gå inn for vern av LoVeSe. Fylkeslaget ønsker også å flytte iskanten sørover.

Lunde sier til Aftenposten at hun ikke reagerer voldsomt på at programkomitélederen flagger standpunkt i den interne Høyre-debatten om oljepolitikk.

– Foregripe debatten

– Hun foregriper ikke debatten internt i Høyre?

– Jo, på en måte. Nå er jo det hun sier i tråd med Høyres primærstandpunkt, og jeg opplever at det er summen av flere ting hun advarer mot, blant annet dette om å sette en sluttdato for oljenæringen. Det siste er Oslo Høyre enige i. Resten er det en debatt om i Høyre, hvor det er lov å være uenige.

På spørsmål om hvordan utspillet hennes skal forstås inn mot Høyres programarbeid, svarer Helleland:

– I Høyre er det stor takhøyde for å diskutere politikk, og det er en kvalitet ved partiet som jeg setter stor pris på. Det skal vi fortsette med. Men jeg er ikke interessert i å sette arbeidsplasser i fare ved å så tvil om rammebetingelsene for en hel næring, som flere på venstresiden tar til orde for.