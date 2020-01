Frp tar dissens i regjeringen - uenig i at IS-kvinne hentes hjem

– Frp har hele tiden vært villig til å ta hjem barna som trenger helsehjelp, men vi er ikke med på å hente hjem moren og IS-kvinner som frivillig har forlatt Norge og gått i tjeneste for IS, sier Engen-Helgheim.

– Derfor har vi tatt dissens i regjeringen, sier han.

Aftenposten meldte tirsdag ettermiddag at Norge gjør helomvending og henter hjem en norskpakistansk kvinne med hennes syke 5-åring og søsteren. Kvinnen og de to barna ble geleidet over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid.

Verken Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi eller partiets utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde var orientert om beslutningen, og begge er uenige i vedtaket.

– Dette er overraksende, og jeg er uenig i beslutningen. Frp har vært prinsippielt imot å ta IS-kvinnene tilbake hele tiden, sier Christian Tybring-Gjedde til Aftenposten.

Han sier at han ikke kjenner detaljene, men viser til at Venstre har kjempet for å få disse barna hjem.

– Jeg vet at justisminister Jøran Kallmyr har vært uenig i å ta dem hjem hele tiden. De er landssvikere som ikke fortjener ekstra behandling. De har selv valgt å reise bort fra Norge og de demokratiske frihetene de nyter godt av her, sier Tybring-Gjedde.

Han og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi er på Evenes flystasjon på vei hjem fra en reise med utenrikskomiteen.

Heller ikke Limi var orientert om vedtaket.

– Det var helt nytt for meg. Jeg så det først nå i Aftenposten. Jeg kjenner ikke noen detaljer eller hva som ligger til grunn for beslutningen.

– Jeg står på det som har vært Frps standpunkt. Men jeg kjenner ikke til om det har vært noen spesielle forhold som er utslagsgivende, sier Limi.

Aftenposten kommer tilbake mer