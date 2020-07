Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet nylig at det vil komme innstramminger i regelverket om sparkesykler.

Han sa at regjeringen til å begynne med vil se på hvordan parkeringssituasjonen kan reguleres bedre. Han vil foreløpig ikke gi kommunene mulighet til å lyse ut anbud eller begrense antallet kjøretøyer i omløp.

Han mente at kommunene ikke skulle få mulighet til å regulere sparkesykkelmarkedet.

Det er SV uenig i. Partiets stortingsrepresentant Petter Eide tar til orde for en løsning der kommunen kan holde anbudskonkurranser nettopp for å regulere antallet sykler og antall aktører.

– En anbudsprosess kan også sikre at kommunen får regulert hvor mange sykler som skal stå ute, hvem som har ansvar for å rydde dem inn, sikkerhetstiltak og hvor de kan få stå, sier Eide.

Kan ende opp med forbud i noen kommuner

Eide sier de ikke er imot nasjonale regler, men de ønsker i tillegg å gi kommunene makt til å skjerpe reguleringen enda mer lokalt. Dette vil han gjøre med en ny lov.

Vidar Ruud, NTB scanpix

– Vi er ikke mot alt som er gøy, vi vil bare at det skal være enklere for kommunen å regulere dette.

– Kan det ikke med deres forslag bli forbudt i noen kommuner?

– Det kan bli tilfellet. Men så er det forskjell på hvilke behov man har i Trysil og Oslo. Hovedproblemet er at kommunene mangler lover for å styre dette, svarer Eide.

– Vi må også se på hvordan dette blir regulert i veitrafikkloven, og hvilke eventuelle endringer vi kan gjøre der for å gjøre ferdselen med disse syklene tryggere for folk.

– Vil dere ikke ha litt i pose og sekk? Både nasjonale og kommunale regler, og at det skal være praktisk og gøy, men veldig regulert?

– Nei, det er viktig at vi får regulert det. Dette er et område vi ønsker å utfordre regjeringen på. Det blir naturlig at vi setter spørsmålstegn ved de forslagene de eventuelt kommer med.

– De er for opptatt av regler og forbud

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) var en periode statssekretær i samferdselsdepartementet mens Frp satt i regjering. Det var i den perioden myndighetene åpnet for såkalt selvbalanserende elektriske kjøretøyer, mest kjent gjennom merkenavnet Segway.

Det var i kjølvannet av dette at elsparkesykler og andre små, elektriske kjøretøyer noen år senere ble juridisk sidestilt med sykler.

Hoksrud synes det fort blir for mye krav om reguleringer.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

– Jeg mener at vi har rom i loven i dag til å regulere det. Og så må de som bruker elsparkesykkel, ta hensyn til folk, sier han.

– Tror du ikke at en regulering kan forhindre mulige ulykker i fremtiden?

– Ulykker skjer jo dessverre også i trafikken, og vi vil gjøre alt vi kan for å forhindre dette. Men jeg tror ikke vi trenger flere lover for å forhindre det.

– Hva med konfliktene man ser om ansvaret for rydding og ferdsel?

– Jeg mener at selskapene må ta ansvar også, og de må snakke med kommunen. Det er aktørene som har ansvar for at det ikke blir forsøpling, svarer Hoksrud.