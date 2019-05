Som Aftenposten har avslørt, har den filippinske au pairen til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) dratt fra Norge etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo søknaden om midlertidig oppholdstillatelse. Torsdag ble det klart at au pairen klager på UDIs vedtak.

UDI er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og Kallmyr er følgelig øverste politiske leder for forvaltningsorganet som mener at justisministerens au pair har jobbet ulovlig for familien.