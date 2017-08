Miljøpartiet De Grønne (MDG) har bare hatt én representant på Stortinget denne perioden. Nå er partiet i medvind på meningsmålingene og kan få inn flere.

– Dere kan få makt til å avgjøre hvilken side som danner regjering etter valget. Kan dere like gjerne gå for Erna Solberg som for Jonas Gahr Støre som statsminister, hvis Frp går ut av regjering?

– Ja, avhengig av hva de vil gjøre av prioriteringer på klima og miljø. Men akkurat nå virker det mer sannsynlig med en koalisjon der vi for eksempel støtter et Støre-ledet budsjett. Vi vil jo ikke bidra til flertall for et budsjett med Frp i regjering. Det er veldig lite sannsynlig at vi kan få enighet om et budsjett som må ha støtte fra både Frp og MDG, fordi vi har så diametralt forskjellige prioriteringer. Det er vel nesten bare dyrepoliti vi og Frp er helt enige om.

– Dere har stilt som ultimatum før valget at dere ikke vil støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen eller tildeler nye oljelisenser. Hva legger dere i «støtte»?

– Å sitte i regjering, eller støtte den gjennom en politisk forpliktende avtale.

– Både Støre og Solberg har sagt det er uaktuelt å gå med på dette. Men kan dere stemme for et budsjett fra en regjering som fortsetter å dele ut oljelisenser?

– Kravet er satt fordi det er viktig politikk for oss, og det kommer også til å være sentralt for oss i budsjettforhandlinger. Vi kan for eksempel forhandle på utsettelse av nye lisenser for det året budsjettet gjelder. Men vi kan ikke nå utelukke at vi stemmer for et statsbudsjett uten gjennomslag for dette, og vi må se an valgresultat og forhandlingsrommet vårt. Vi ønsker jo mest mulig grønn politikk. Vi utelukker heller ikke å felle en regjering som ikke går med på kravet.

– Dere har vedtatt å utfase norsk oljenæring i løpet av 15 år. Vil det si at det overhodet ikke skal produseres en dråpe olje og gass på norsk sokkel etter dette om dere får bestemme?

– Hvis det er opp til oss, har vi i løpet av de 15 årene endret skattefordelene næringen har i dag slik at en del av oljen som ville vært utvunnet med dagens politikk, ikke lenger vil være lønnsom. I tillegg vil vi ikke åpne nye felt. Fremskrivningene fra Oljedirektoratet viser at det vil være lite produksjon igjen fra eksisterende felt om 15 år. Oljeprisen i det internasjonale markedet vil da avgjøre om den oljen blir tatt opp eller ikke. Vi kommer ikke til å foreslå å avbryte kontrakter som er inngått.

– Hvis dere får en hånd på rattet etter valget, hvilke andre saker vil dere prioritere først?

– Vi vil ikke komme med noen kravliste nå, men det er klart vi vil sette klima og miljø først. Vi ønsker en omfordeling fra bygging av brede motorveier til å sikre gode, trygge veier, og bruke mer penger på utbygging av kollektivtransport og jernbane. Vi vil elektrifisere båter og skip og innføre lukkede oppdrettsanlegg. Det er også viktig for oss å reversere innstrammingene som er gjort i asyl- og flyktningpolitikken på familiegjenforening og enslige, mindreårige asylsøkere.

– Når det gjelder tog, skal dere vil redusere reisetiden med tog Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til fire timer allerede innen 2025. Er det realistisk?

– Det er et av de mest ambisiøse punktene i programmet vårt. Det krever et annet flertall i Stortinget for å satse så mye på bane, men vi mener det fysisk og praktisk lar seg gjøre. Det ville gjøre tog konkurransedyktig på strekningene flytrafikken øker mest.

– Og om drøye to år skal det ikke lenger være lov å selge nye personbiler som går på bensin og diesel i Norge?

– Det er primærpolitikken vår. Men enda viktigere er det å sørge for at vi får lovfestet Stortingets felles ambisjon om at det ikke skal selges biler som ikke er nullutslippsbiler fra 2025. Vi vil også bygge ut ladenettet i distriktene for å sørge for at overgangen til elbil går raskere.

– Hvor mye dyrere skal det bli å kjøre forurensende biler?

– Vi foreslår en ny modell, der vi øker avgiften med fem kroner på bensin og diesel til personbiler. Avgiften skal ikke gå til statskassen, men deles ut igjen likt til alle, slik at de som bruker lite bensin og diesel vil gå i pluss, mens andre betaler mer avgift enn de får igjen. Økningen på fem kroner er et forslag, og ingen hellig sum for oss.

Vil ha «lønnsforhandlinger» om fritid

– Hvorfor er det så viktig å stanse utbygging av nye motorveier når bilene som skal kjøre på dem ikke lenger vil forurense?

– Elbilene trenger gode og trygge veier å kjøre på, men fremtiden ligger ikke i å bygge bredere og bredere veier. En god del av disse veiene går inn til byene, som ikke har plass til å ta imot alle disse bilene. For lengre strekninger bør vi satse på å gjøre bane og sjø mer attraktivt, både for personer og gods.

– Dere vil ha mer fritid i stedet for økt lønn. Vil dere ikke at nordmenn skal få økt kjøpekraft fremover?

– Vi vil i alle fall at alle de nordmenn som sier at de heller vil ha mer fritid enn lønnsøkning, skal høres. Vi deler LOs syn på at det er lurt å starte med en utredning om hvordan dette skal skje, og vi synes målet om 30 timers arbeidsuke er godt. Men det er sektorer i Norge som fortsatt fortjener en lønnsutjevning med andre yrker, for eksempel helsearbeidere.

– Rasmus Hansson har sagt at vi godt kunne hatt et forbruk mer på nivå med det vi hadde på 80-tallet. Vil dere jobbe hardt for å få ned forbruket?

– Vi vil sørge for at forbruket setter minst mulig fotavtrykk på kloden. Vi har ingen politikk for å øke momsen generelt eller gjøre produkter dyrere, men vi vil ha økt produsentansvar slik at det for eksempel blir lettere å reparere mobiltelefonen, enn å kjøpe ny. Vi vil også fjerne momsen på gjenbruk og reparasjoner og sikre økt gjenvinning.

– kke spesielt dyrt program

– Dere går for rask nedbygging av oljeindustrien, samtidig som dere har ganske mange kostbare tiltak i programmet, for eksempel lynrask utbygging av lyntog. Hvor skal dere få penger fra?

– Vi har ikke et dyrere program enn andre partier. Og nesten ingen av partiene mener vi skal bruke oljepengene til jernbaneutbygging. Vi prioriterer jernbane fremfor motorveier. Fergefri E39 på Vestlandet mener vi for eksempel er et vanvittig dyrt prosjekt som må skrinlegges. I det alternative budsjettet vårt bruker vi mindre oljepenger enn de andre partiene, men får det likevel til å gå i hop, fordi vi prioriterer annerledes.