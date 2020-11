– Det er på ingen måte gitt at vi blir enige, sier Siv Jensen om budsjettforhandlingene

Budsjettforhandlingene på Stortinget tilspisser seg. – Det er svært fastlåst, sa Frp-leder Siv Jensen mandag ettermiddag.

Frp-leder Siv Jensen. Foto: Heiko Junge

23. nov. 2020 13:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er ingen rundingsbøye for regjeringspartiene, sa Frp-leder Siv Jensen på en pressekonferanse tidlig mandag ettermiddag. Hun mente det var åpent om de fire borgerlige partiene ville komme frem til en enighet.

– Det er mange uløste problemstillinger, sa hun og ramset opp følgende punkter der Frp må få større gjennomslag for at partiene skal bli enige:

Lavere avgifter på grensehandelutsatte varer : Det betyr bl.a. lavere avgifter på typiske lokkevarer som alkohol og tobakk, brus, sjokolade og sukker.

Mer penger til samferdsel: Frp ønsker mer penger for å ta igjen etterslepet på vedlikehold av bl.a. fylkesveier. Det betyr mer penger til alt fra asfalt til rassikring.

Mindre bompenger: Frp mener folk flest skal betale mindre i bompenger enn de gjør nå og fremmer flere krav for å få til det.

Færre kvoteflyktninger: Regjeringen vil ta imot 3000 kvoteflyktninger neste år. Frp krever at tallet reduseres til null.

Mer til landets eldre: Her trekker Frp spesielt frem at partiet ønsker rausere pensjoner over hele linjen – en forbedring av kjøpekraft.

– Vi må ha våre gjennomslag for å bli enige, sa hun.

– Det er fortsatt mulig, men fristene er i ferd med å løpe ut. Det er satt en dato for innstilling og budsjettdebatt, sa hun og siktet til innstillingen fra finanskomiteen og debatten om den i salen.

– Det er frister regjeringen bør forholde seg til, sa Siv Jensen.

Ingen møter mandag

Ifølge Jensen blir det ingen møter mandag.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby satt sammen med Frp-lederen på Statsministerens kontor søndag. Forhandlingene ble løftet opp på toppnivå lørdag. Før den tid var det de fire partienes finanspolitiske ledere som forhandlet.

Budsjettforhandlingene startet samme dag som Frp la frem sitt alternative forslag til budsjett for neste år: 9. november. Den første tiden konsentrerte de seg i første omgang om regjeringens krisepakke. De ble enige om den etter å ha plusset på mer enn fire milliarder kroner mer enn det regjeringen opprinnelig hadde lagt på bordet.

På overtid allerede

Mudassar Kapur (H), leder i Stortingets finanskomité, sier sakene Frp nå trekker frem har vært kjent siden Frp la frem sitt alternative budsjett. Han har fortsatt håp om - og tro på - at de kan bli enige. Han minnet om at de er blitt enige hvert år siden 2013.

Partiene forhandler allerede på overtid. Flere datoer er utsatt. Fredag avgir Stortingets finanspolitikere finansinnstillingen – uansett om de innen den tid er blitt enige eller ikke. Og 3. desember skal innstillingen vedtas i Stortingssalen.

Kanskje blir det i år en reprise på krisehøsten 2016. Da var det den såkalt bilpakken som sto i hovedfokus.

Partiene var ikke enige da finansinnstillingen forelå. De fortsatt å forhandle og ble til slutt enige to dager før debatten i salen.

I ytterste konsekvens kan årets budsjettforhandliger ende med kabinettspørsmål: altså at regjeringen truer med å gå av, om det ikke får flertall for budsjettet. De fleste spår da at Frp vil stemme for budsjettet for å unngå regjeringskrise.