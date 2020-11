Det vil koste over 6 milliarder kroner å heve minstepensjonen til EUs fattigdomsgrense

Dersom man fra nyttår hever minstepensjonen til over EUs fattigdomsgrense, vil det koste 6,3 milliarder kroner. Det viser beregninger Finansdepartementet har gjort for SV.

SVs leder Audun Lysbakken og Frps leder Siv Jensen lanserte en felles plan for å løfte pensjonistenes inntekter. Den er utarbeidet sammen med lederen i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Foto: Terje Bendiksby

19. nov. 2020 12:50 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi vil løfte minstepensjonistene over fattigdomsgrensen.

Det uttalte SV-leder Audun Lysbakken da han og Siv Jensen presenterte et felles fremstøt for å øke alderspensjonen.

Forslaget de to partiene har fremmet i Stortinget inneholder et konkret forslag om at regjeringen skal lage «plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60) ...»

«Forslagsstillerne mener det er på høy tid å få på plass en forpliktende opptrappingsplan for å heve minste pensjonsnivå opp mot fattigdomsgrensen til EU (EU60). Et høyere minste pensjonsnivå vil bidra til en verdig pensjonisttilværelse», skriver Frp og SV i forslaget.

Ifølge de to partiene skal «første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.»

Koster milliarder

I forbindelse med årets statsbudsjett har SV selv bedt Finansdepartementet regne på hva det vil koste å heve minstepensjonen til et slikt nivå.

Departementet har spilt ballen over til Arbeids- og sosialdepartementet. Og det er de som har kommet frem til summen 6,3 milliarder kroner.

Summen inkluderer hva det vil koste å heve minstepensjonen til EUs fattigdomsgrense fra nyttår, og regnestykket inkluderer enslige minstepensjonistene og gifte/samboende.

Nivået på EUs fattigdomsgrense

SV og Frp har konkret sagt at pensjonene skal opp til EUs fattigdomsgrense og angitt den som «EU60». Dette tallet sikter til EUs lavinntekt når man tar utgangspunkt i 60 prosent av en såkalt medianinntekt.

En medianinntekt er ikke det samme som en gjennomsnittsinntekt. Medianinntekten er inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med en inntekt over som under medianinntekten.

Beregner fattigdomsgrensen til 247.000 kroner i 2021

Medianinntekten tar det litt tid å få regnet ut. Den siste medianinntekten vi har etter denne modellen er fra 2018. Da var denne fattigdomsgrensen på 228.400 kroner. Det er forholdsvis mye mer enn en minstepensjon.

Fra 1. mai 2018 var minstepensjonen for en enslig 186.968 kroner.

I regjeringens anslag anslår man at EUs fattigdomsgrense vil ligge på nærmere 247.000 kroner neste år.

Har ikke avklart hvor raskt det skal skje

De to partiene som har fremmet forslaget, har ingen ferdig plan for hvor raskt de ønsker en slik opptrapping.

– For SVs del ønsker vi at dette skal skje de nærmeste årene, sier Lysbakken.

– Nå vil vi se hva som er mulig å få til, fortsetter han og sikter til at de har invitert de andre partiene til et samarbeid.

Første møte holdes torsdag ettermiddag.

– Når vi inviterer de andre partiene til et bredt forlik, må vi se hva det er mulig å bli enige om, sier Siv Jensen.

Kan koste mer

En forutsetning departementet har tatt i sitt regnestykke er at det skal kun skal gjelde alderspensjon etter gammel opptjeningsmodell. Etter pensjonsreformen er det blitt en ny måte å beregne pensjon på. De som blir pensjonister nå, får pensjonen beregnet både etter ny og gammel modell. Personer som er født i 1954, og som blir 67 år i løpet av 2021, vil få en tiendedel av pensjonen beregnet etter ny modell og ni tiendedeler etter gammel.

I regnestykket har departementet isolert beregningen til det SV har spurt om. Det betyr at andre kostnader som automatisk henger sammen med nivået på dagens garantipensjon ikke er med i regnestykket.

Det betyr at man ikke har regnet med hva det vil koste å heve supplerende stønad til samme nivå. Denne stønaden, som Frp vil avskaffe, men ikke SV, går til innvandrere som ikke har bodd så lenge i Norge at de har krav på full minstepensjon. De kan i stedet søke om en såkalt «supplerende stønad» – og den er på nivå med en garantipensjonen.

Fakta Flere punkter i SV og Frps forslag Å heve minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense er bare ett av flere forslag Frp og SV har fremmet for å løfte pensjonene. De ber regjeringen om å lage en plan for dette. De ønsker ellers gjennomslag for følgende: Ved regulering av løpende pensjoner skal landets pensjonister ikke tape kjøpekraft så lenge lønnsmottagere ellers ikke gjør det. Pensjonene skal likevel ikke reguleres høyere enn lønnsmottagere ellers. Det er et mål at ny reguleringsmodell skal virke allerede fra 2020. Pensjonistenes organisasjoner skal ha forhandlingsrett. Pensjonistforbundet gis plass i Teknisk beregningsutvalg på vegne av pensjonistenes organisasjoner, og det etableres kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistene kan løftes og drøftes. Vis mer

Ett av flere forslag

Å løfte minstepensjonen opp er bare ett av flere forslag de to partiene er enige om. De har invitert regjeringspartiene og andre opposisjonspartier til å drøfte flere andre forskag for å løfte pensjonistenes inntekter. Ett av dem er å dreier seg om å fjerne underreguleringen av pensjonene for alle grupper som mottar alderspensjon