Shabana Rehman sier rapport er full av feil

Shabana Rehman sier til VG at rapporten om at hennes stiftelse har brukt offentlige midler til private formål, er full av feil.

Daglig leder Shabana Rehman sier til VG at hun mener rapporten er preget av feilaktige gjengivelser. Tore Meek / NTB

Kunnskapsdepartementet varslet mandag kveld at de stanser støtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Beslutningen er tatt etter en granskning av stiftelsen gjennomført av Ernst and Young (EY) på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Rapporten konkluderer med at økonomistyringen i stiftelsen har vært dårlig, opplyste departementet i en pressemelding. Stiftelsen anklages for å ha brukt statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til.

Feilaktig

Rehman sier til VG at hun mener rapporten er preget av feilaktige gjengivelser:

– Jeg har lest hele rapporten nå, EY prøver å beskytte seg med å si at de ikke er ansvarlig for at det fremkommer feil informasjon til dem via mennesker eller annet dokumentasjon, og at Født Fri har ikke svart på noe av anklagene da vi fikk svarfrist. Dette er jo ikke sant. Advokaten vår har beviselig svart dem, skriver Shabana Rehman i en sms til VG.

Hun nevner også spesifikt et seminar, som ifølge rapporten også inkluderte en «dagspakke» på spa, noe hun mener er en unøyaktig gjengivelse:

Ikke spa

– Dette hadde ingenting med spa å gjøre, vi leide møterom, for å jobbe med manus til Stovnerrevyen, manuskriptene er datert og redegjørelser levert. Vinklingen på dette er bevisst dreid mot å få faglig seriøst arbeid til å fremstå som ekstravagant luksus. Resten av EYs rapport er konstruert på samme vis, skriver Rehman.

Født fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra Imdi.