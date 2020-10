Jusprofessor: Knut Arild Hareide villeder Stortinget om EU og tog

EUs jernbanepakke kan bli en av høstens heteste politiske saker. Professor i rettsvitenskap mener samferdselsminister Knut Arild Hareide «villeder» Stortinget om EUs innflytelse.

8 minutter siden

«Oppsiktsvekkende» og «villedende». Disse ordene bruker professor i rettsvitenskap Christoffer C. Eriksen og stipendiat Nils Gunnar Skretting om svar samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har gitt Stortinget.

I et debattinnlegg i Aftenposten antyder de to at regjeringen ikke har lært så mye av trygdeskandalen. De mener at «tradisjonen med å unnlate å gi opplysninger om EØS-rettslige forpliktelser lever videre».

