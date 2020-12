Stortinget vil stanse utvidelse av ulvesonen

Stortinget vil blokkere et forslag fra rovdyrforvaltningen om å utvide ulvesonen for å verne en genetisk viktig ulv fra å bli felt.

Statens naturoppsyn har merket og tidligere flyttet denne genetisk viktige ulven i Engerdal, for å skjerme den fra jakt. Ulven antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, og blir betegnet som genetisk viktig fordi den tilfører nye gener til den innavlspregede skandinaviske ulvestammen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet / NTB

NTB

Nå nettopp

Arbeiderpartiet hadde onsdag gruppemøte i Stortinget om saken der sekretariatet for flere av rovviltnemndene på Østlandet har gått inn for å utvide ulvesonen. Bakgrunnen er at en finsk-russisk ulv som er beskrevet som genetisk viktig for ulvestammen, har beveget seg utenfor ulvesonen og står dermed i fare for å bli skutt under ordinær lisensjakt, melder NRK.

Senterpartiet har reagert sterkt på forslaget fra rovviltnemndene og krevd hastebehandling i Stortinget. Onsdag slo Arbeiderpartiet fast at de deler Sps oppfatning om politisk behandling. Også Frp støtter forslaget, noe som da betyr at det er flertall i Stortinget.

– Dette innebærer at vi stopper denne utvidelse av ulvesonen og sørger for at lisensjakta kan gjennomføres i tråd med tidligere vedtak i Stortinget, sier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet til kanalen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier han håper forslaget likevel får flertall.

– Det er en viktig del av rovviltforliket. Hvis vi verner denne typen ulver, trenger ikke stammen være så stor, sier han.

Ulven har vandret inn og ut av ulvesonen og har tidligere blitt bedøvet og fløyet inn igjen i ulvesonen i Kongsvinger etter at den drepte flere reinsdyr i Engerdal.