Jan Bøhler valgt som Oslo Sps toppkandidat

Nominasjonsmøtet i Oslo Senterparti valgte lørdag formiddag enstemmig tidligere Ap-representant Jan Bøhler (68) til listetopp til stortingsvalget.

Tidligere Ap-topp Jan Bøhler ankom Oslo Sps nominasjonsmøte ikledd grønn caps. Foto: Håkon Mosvold Larsen

31. okt. 2020 13:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Tusen hjertelig takk for nominasjonen. Jeg kan ikke tenke meg noe sted jeg raskere føler meg hjemme enn i Oslo Sp. Dere er så flinke og omsorgfulle. Jeg er blitt veldig begeistret, sier Jan Bøhler i takketalen.

Skiltet «House of business» møter gjestene i inngangen til Sps moderne hovedkvarter i Akersgata midt i Oslo sentrum. Men Jan Bøhler ankom folkelig og politisk korrekt i T-skjorte og med grønn caps merket Groruddalen.

Det var ingen motkandidat til Bøhler som ble presentert som et politisk scoop og klappet inn til topps på listen.

– Vi har lært å kjenne Jan Bøhler som en ekte senterpartist, sier valgkomiteens leder Vebjørn Varlid .

Nå forteller ledelsen at Bøhler deltar aktiv på styre- og medlemsmøter. I Oslo Ap vurderte man bare halvt i spøk å etterlyse Bøhler på grunn av manglende kontakt.

– Det er ikke så verst å få et nytt medlem som allerede er stortingsrepresentant og i gang med å fremme sakene våre, sier Oslo Sps leder Bjørg Sandkjær.

Ikke siden Arne Haukvik i perioden 1993–1997, har partiet vært representert i nasjonalforsamlingen.

Ullevål sykehus hovedsak

Bøhler blinket ut fire hovedsaker:

Bevar Ullevål sykehus.

Nei til planene om det nye regjeringskvartalet til 36,5 milliarder kroner.

Ja til nærpoliti-stasjoner i bydelene.

Jobbe for barn og unge som faller utenfor.

– Valgresultatet for Oslo Sp vil ha stor betydning for spørsmålet om Ullevål sykehus i regjeringsforhandlingene etter valget. Den saken alene håper jeg får mange til å stemme på oss.

– Mitt parti har rotet det til her, sier Bøhler, og siktet til sitt forrige parti, Arbeiderpartiet.

Han anklaget Ap «for å la seg styre av byråkratene» både i spørsmålet om Ullevål og regjeringskvartalet.

Bøhler har åpenbart tent nytt håp i Oslo Sp:

– Groruddalen har blitt en ren salderingspost for makten. Vi har fått fornyet håp med nominasjonen av Jan, sier Arve O. Berntzen fra Alna.

Kritiske røster

Men det kom også signaler om at ikke alle synes det er problemfritt å bytte parti og seile rett til topps.

– Da jeg hørte om Bøhlers overgang var jeg like sjokkert og overrasket som mange andre. Jeg tenkte, prinsippielt, at en posisjon skal du gjøre de fortjent til, ikke få på grunn av at du har et navn, sier Aisha Naz Bhatti fra Søndre Nordstrand

Hun berømmet likevel Bøhler for å være «utrolig engasjert og motivert».

Bøhler vokste opp på Kalbakken i Groruddalen i Oslo. Han har jobbet mye for integrering og bekjempelse av vold og gjengkriminalitet. Han er også kjent for caps, fysisk styrke og å ha spilt inn musikkvideoer som Groruddalen, Bare Glem De og Enkel type.

Bøhler har representert Oslo Ap på Stortinget siden 2005. Han ledet Oslo Ap 2004–2016.

Det ble et fysisk nominasjonsmøte, ikke digitalt, men med avstand. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fryst ut eller sviker?

I sommer meldte Bøhler om at han hadde hørt uverifiserte rykter om at Oslo Ap ikke ønsket å gjenvelge ham.

Bøhler meldte seg med brask og bram inn i Sp i oktober med partileder Trygve Slagsvold Vedum ved sin side. Hans gamle støttespillere i Ap mener han ble fryst ut av partiet, mens tidligere partikamerater omtalte Bøhler som sviker.

Og mer enn e`n siterer tidligere statsminister Trygve Brattelis syrlige kommentar da et Ap-medlem meldte seg inn i SV:

– Det har de bare godt av.

Ifølge Norstats ferske måling for Aftenposten og NRK får Sp nå 4,5 prosent i Oslo mot 2,1 ved valget i 2017. Det gir stortingsplass for Bøhler.

Oslo Sps leder Bjørg Sandkjær står på annenplass. På tiendeplass står Tor-Erik Røberg-Larsen, en tidligere Ap-høvding fra Romsås som også har skiftet parti.