Aldri før har oppslutningen om KrFs hjertesak vært mindre. Høyre kan være i ferd med å vrake kontantstøtten.

Blir det regjeringsskifte til høsten, kan kontantstøtten bli lagt om igjen. Blir det fortsatt borgerlig regjering, risikerer KrF å stå alene om å forsvare dagens ordning.

Stadig færre barn mottar kontantstøtte til tross for at støtten pr. måned er mye høyere i dag enn den var i 2013. Foto: Berit Roald

19 minutter siden

– Det har det aldri vært noe mål for KrF at flest mulig skal ta ut kontantstøtte, men at man skal kunne velge.

Det sier KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten.