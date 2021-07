Håper på totalforbud mot konverteringsterapi: – Det er overgrep

– Religionsfriheten stanser der man skader andre, sier Nils-Erik Aasen Flatø, fylkesleder i Fri Oslo og Viken.

Nils-Erik Aasen Flatø er fylkesleder for Fri Oslo og Viken. Han sier organisasjon har jobbet aktivt mot konverteringsterapi. Foto: Tomm W. Christiansen

Nils-Erik Aasen Flatø er fylkesleder for Fri Oslo og Viken, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Fredag kveld møter vi ham i Sandvika, der det pyntes til Bærums første «Mini-Pride», en kick-off for et splitter nytt lokallag av Fri i Bærum kommune.

Fredag morgen kom nyheten om regjeringens nye lovforslag om konverteringsterapi – såkalt behandlingslignende handlinger som skal forsøke å endre andres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Regjeringen vil forby slik praksis overfor barn og overfor voksne som ikke samtykker.

Dette får Flatø til å reagere.

– Vi vil komme med et høringssvar så fort som mulig. Vi må få tid til å sette oss ordentlig inn i forslaget, men Fri har jobbet for et totalforbud.

Fakta Hovedpunktene i lovforslaget om konverteringsterapi: Forbud mot å utføre konverteringsterapi overfor barn. Om aldersgrensen skal settes til 16 eller 18 år er åpent i høringen.

Overfor voksne kreves reelt samtykke.

Det skal bli forbudt å tvinge noen til å motta konverteringsterapi i Norge eller i utlandet.

Overtredelse av disse forbudene skal medføre straff på bøter og inntil 1 års fengsel.

Regjeringen foreslår ikke et forbud mot å markedsføre konverteringsterapi. Vis mer

– Overgrep

Statsminister Erna Solberg (H) sa til Aftenposten fredag morgen at arbeidet med denne loven ikke har vært lett:

– Vi må finne en balanse, og forby det vi vil forby, men ikke forby det som oppleves som samtalehjelp, sa hun.

Ifølge Solberg blir innspillene i høringsrunden viktig.

– Vi ønsker et forbud, men så ønsker vi også å lytte og finne de vanskelige grensegangene, slik at vi ikke forbyr det å søke hjelp og støtte i livet. Vi må også ta vare på religionsfriheten.

Nils-Erik Aasen Flatø står fast på at religionsfriheten må ha grenser.

– Religionsfriheten stanser der man skader andre, sier han.

– Skal det ikke være mulig for religiøse å frivillig gå til andre religiøse for bønn og samtale om seksualitet og kjønn?

– Det er sjelden frivillig. Dessuten er forsøk på konvertering veldig skadelige. Det er overgrep, sier Flatø.

Fri-medlem og leder i Rødt Bærum Bjørn A. Larsen er skeptisk til regjeringens nye lovforslag. Foto: Tomm W. Christiansen

– Tror ikke folk skjønner hva som skjer

Aftenposten møter også Fri-medlem og leder i Rødt Bærum Bjørn A. Larsen. Han sier at han synes loven er langt fra bra nok.

– Slik lovforslaget er nå, blir det fritt frem å fortsette med konverteringsterapi, sier Larsen.

Han er selv fra Kristiansand og forteller at konverteringsterapi er vanlig på Sørlandet.

– Jeg tror ikke folk skjønner hva som foregår i mange av disse religiøse miljøene. Dette foregår som den mest naturlige ting mange steder.

Larsen sier at miljøene dette skjer i, er lukkede. En skam- og æreskultur gjør ifølge ham det vanskelig å si fra. Og at det koster mye å motsette seg en slik behandling.

– Når hele familien din og ditt sosiale miljø mener at slik behandling er det rette, så er det veldig vanskelig å si nei.

Kampen fortsetter

Både Nils-Erik Aasen Flatø og Bjørn A. Larsen er glad for at Bærum endelig etablerer sitt eget skeive nettverk.

Fredag kveld er det duket for konsert, appeller og tale fra ordføreren. De håper det vil føre til at flere engasjerer seg for skeive i Bærum.

Flatø sier at konverteringsterapi-saken er en påminner om hvorfor de gjør det de gjør.

– Det viser at kampen for skeives rettigheter ikke er vunnet.