Hun var den første KrF-statsråden som støttet abortloven og homofile ekteskap

Ida Lindtveit Røse (28) må gjenreise KrF på Østlandet for å hjelpe partiet over sperregrensen.

Ida Lindtveit Røse rett før hun skal tale til KrFs landsmøte fra familiens barnerom. På TV-en i stuen er generalsekretær Geir Morten Nilsen. Foto: Signe Dons

30. apr. 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Da Røse i fjor sommer møtte på Slottet og satte seg rundt Kongens bord, ble hun tidenes yngste, norske statsråd. Standpunktene hennes i tradisjonelt kontroversielle KrF-saker gjorde at hun også skilte seg ut i partiets historie.

Kjell Ingolf Ropstads vikar som barne- og familieminister har vist tydelig støtte til den felles ekteskapsloven. Den sa at homofile kan gifte seg på lik linje med heterofile. Røse støtter også dagens lov om selvbestemt abort til 12. uke.

Det er ikke selvsagte standpunkt for en KrF-minister. Røse er den som har uttalt det tydeligst.

I 2016 ble det overskrifter da daværende KrF-leder Knut Arild Hareide gikk i Pride-paraden. Røse var statsråd under en pandemi. Hun fikk aldri muligheten til å delta.

På Pride-uken snakket hun imidlertid varmt på sosiale familier om regnbuefamilier. Hun gjorde det av en grunn.

– Det er viktig for meg å være tydelig på at alle mennesker er like mye verdt og skal få lov til å være akkurat den de er, helt uavhengig av hvem de forelsker seg i, forklarer Røse.

Hun peker på at noen homofile kjærester fortsatt er redde for å holde hverandre i hånden på gaten. Noen opplever å bli slått ned eller hetset på grunn av legningen.

– Det er sentralt for meg og en sak jeg alltid vil kjempe for, sier Røse.

Som minister viste hun støtte til familiekonstellasjoner ikke helt lik den mange tenker som den typiske KrF-kjernefamilien.

For abortloven

De siste ukene har abortdebatten igjen tatt fyr. Fem partier har vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort. SV og Rødt vil sette grensen på 22 uker.

Røse har markert seg som en forsvarer av abortloven. Etter de siste vedtakene i andre partier, kan hun plutselig oppleve at flere partifeller snakker varmt om dagens lov.

– Det er naturlig at de fleste KrF-ere er imot en utvidelse som Ap og spesielt SV har vedtatt. Hvis man stemmer på KrF, vil vi kjempe mot en utvidelse, sier Røse.

Nå er hun mest opptatt av hvordan debatten blir fremover.

– Den er i stor grad preget av polarisering. Det er vanskelig å få frem de etiske problemstillingene og vurderingene som en abortdebatt fortjener, sier Røse, og fortsetter:

– Det gjelder ikke bare for KrF, men for oss som samfunn. Når partier på venstresiden vedtar radikale standpunkt, må vi ha en ryddig og god diskusjon, sier hun.

Under helgens landsmøte ligger det ikke an til en debatt om abortloven. I programforslaget står det at KrF vil «arbeide for å erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd».

Fakta Ida Lindtveit Røse Født: 3.12.1992. Fra Oppegård. Er KrFs førstekandidat fra Akershus ved høstens stortingsvalg og partiets gruppeleder i Viken. Var i fjor vikar som barne- og familieminister for Kjell Ingolf Ropstad. Ble da tidenes yngste statsråd. Var leder i KrFU fra 2015–2017. Vis mer

Særparti for sørvestlandet?

Torsdag ettermiddag var hun opptatt av helt andre problemstillinger. Barnerommet på Tårnåsen sør for Oslo var gjort om til talerstol på KrFs digitale landsmøte. Ved siden av sprinkelsengen var to skjermer, kamera og proff belysning rigget på en kommode og en barnestol. En løs HDMI-kabel skapte bekymring, men med nok tape ordnet det seg.

KrF skal vedta programmet de går til valg på. Røse kjemper for en plass på Stortinget og er førstekandidat i Akershus. Skal hun lykkes, må partiet kjempe seg over sperregrensen på fire prosent. Det kan ikke bli et særinteresseparti for det såkalte bibelbelte på Sør- og Vestlandet.

Meningsmålingene har over tid vist at det er fra Vest-Agder, Rogaland og Hordaland det er håp om direktemandater for KrF.

Røse innrømmer at KrF har en utfordring på Østlandet.

Selv vil hun være en tydelig og tilstedeværende stemme og tror oppskriften er å vise frem bredden i partiet.

– Det har vi gjort. Da jeg fikk være statsråd, løftet man frem en som ikke er fra sørvestlandet, til forskjell fra de statsrådene vi har til vanlig, sier Røse med et lite smil.

Slik ser en forseggjort talerstol ut på et hjemmekontor. Foto: Signe Dons

Vil endre kontantstøtten

Familiepolitikk blir den viktigste saken for KrF i valgkampen. Røse står bak noen endringsforslag til partiprogrammet.

Hun vil doble den månedlige utbetalingen av kontantstøtten, men samtidig halvere perioden man får den (fra 12 til seks måneder etter at barnet er blitt ett år gammelt).

Hun sier tall viser at flere tar den ut i en kortere periode. Det er enten de som venter på barnehageplass, eller de som synes det er litt for tidlig å sende barnet der 12 måneder gammelt.

– Det vil gi økt fleksibilitet og aktualisere den enda mer, sier Røse om endringen.

Dette så de andre landsmøtedelegatene da Røse gikk på talerstolen. Foto: Signe Dons

Partiet gikk opprinnelig inn for å skrote hele tredelingen av foreldrepermisjonen, men Røse har foreslått å gå tilbake til at hver forelder skal få 10 uker hver og resten fritt.

Det gjør hun selv om hun egentlig er for full valgfrihet.

– Vi må ikke havne der at foreldrepermisjonen i realiteten blir en mammapermisjon. Jeg ønsker at mange fedre skal ta ut langt mer enn i dag, men familiene vet selv hva som er best for dem, sier Røse.

Hun og mannen hadde egentlig planlagt en 50/50-fordeling, men så fikk hun spørsmålet om å bli statsråd. Da ble det flere uker på far.

Nå vil KrF utvide permisjonstiden med fire uker.

– Familiene har noen store utfordringer, og valgfriheten er innskrenket. Mange har et ønske om mer fleksibilitet.