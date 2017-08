Siv Jensen: – Martin Kolberg kriminaliserer en hel bransje

Martin Kolberg ønsker at Økokrim skal etterforske private aktører som, med offentlige støtte, tjener store beløp innen barnevern, barnehage og rusomsorg.

– Vi ser en utvikling i Norge hvor private profitterer på velferdsproduksjon og helse, sa Kolberg til Aftenposten. Han mener samfunnet sløser med skattebetalernes penger.

– Dette topper det meste. Særlig fordi den rødgrønne regjeringen solte seg i glansen av tilnærmet full barnehagedekning. Han burde sagt «Takk for hjelpen» til de private barnehagene. I stedet sier han «Dra dit pepper`n gror». Det er skikkelig ekkelt, sier Jensen.

Nikolai Astrup (H): Noe av det drøyeste jeg har lest

Høyres parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup, sier en «politisk motivert Økokrim etterforskning er helt uholdbart».

– Kolberg vil sette Økokrim på selskaper han politisk misliker. Det er noe av det drøyeste jeg har lest, sier Astrup.

Målinger utført av Respons for Høyre viser at blant Aps velgere i Oslo er 24 prosent helt enige, og 30 prosent delvis enige, i at private aktører fortsatt skal etablere private barnehager i Oslo.

– Det viser at Kolberg også er i utakt med egne velgere, sier han.

Lavere sykefravær

Astrup avviser Kolbergs påstand om at det bare er mulig å tjene penger hvis arbeidstagerne får dårligere lønn og arbeidsvilkår.

– Det er mulig å tjene penger hvis man driver bedre, for eksempel gjennom gode innkjøpsordninger og lavere sykefravær. I Tromsø har den kommunale hjemmehjelpstjenesten 13–14 prosent sykefravær, mens Privat Omsorg Nord har 1 prosent. Den forskjellen utgjør enorme summer i overtid og vikarbruk, og gjør at Privat Omsorg Nord kan bruke mer penger på å utvikle tilbudet og samtidig drive med overskudd, sier han.

Ifølge Frp-lederen har Rødts «klamme hånd» ført til rekommunalisering av private sykehjemsplasser som drives godt i Oslo.

– Kolberg og Ap vil stanse etablering av private barnehager og sykehjem. Det er kvinnediskriminerende, fordi mange kvinner starter bedriftene. Samtidig mistenkeliggjør han en hel bransje som kyniske drittsekker som velter seg i profitt og utnytter de ansatte.

Marxistiske reflekser

– Ingen grunn til å kritisere store utbytter?

– Man skulle tro dette var elleville greier. Faktum er at én prosent av overskuddet tas ut i utbytte i barnehage. Dette er seriøse bedriftsledere som vil pløye overskudd tilbake i bedriften. Det er sikkert en og annen som gjør ting man ikke bør, som alle andre steder. Men å omtale alle som kjeltringer og sende Økokrim etter dem, hører ingen steder hjemme, sier hun.

Høyres Michael Tetzschner, nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Kolberg gjør «et nokså stygt brudd på maktfordelingsprinsippet».

– Vi har ikke politisk politi i Norge. Hvis Kolberg mener noen har begått lovbrudd, så må han som privatperson anmelde. Det er spesielt grelt når det er lederen i Stortingets konstitusjonskomité som ikke ser at man ikke kan mobilisere politietterforskning på et politisk grunnlag. Ap har lagt an en retorikk med kriminalisering av helt lovlig og samfunnsgavnlig virksomhet, sier Tetzchner.

Han mener «gamle marxistiske reflekser» slår igjennom.

– De vet jo at verdiskapningen kommer fra bedrifter som går med overskudd, ikke bedrifter med underskudd. De går ut av historien, sier han.

NHO: Små marginer

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service, vet knapt hvilket ord hun skal bruke for å reagere:

– Sjokkerende at Kolberg ber Økokrim etterforske ut fra en politisk kampanje. Det må være første gang Ap skriver under på at dette begrepet er dekkende for seriøse helse- og velferdsbedrifter som leverer kvalitetstjenester og vinner anbud innenfor kommune og stat. Kolberg skaper et inntrykk av at hovedmålsettingen bak bedriftene er kynisk.

– Ap burde være glad for at folk starter disse gode bedriftene og dekker behov for brukere og pasienter, sier hun.

Kaltenborn avviser at bedriftene tar ut urimelige fortjenester.

– Det finnes det ikke grunnlag for å påstå. Marginene er ofte små. At Norlandia, med 8000 ansatte i flere land, må generere et overskudd for å kunne drive bærekraftig over mange over, sier seg selv. Det er kjempepositivt at et selskap med røtter på Andøya klarer å skape helse- og velferdsarbeidsplasser ved å eksportere den norske modellen til andre land, og det bør Ap anerkjenne og ikke kritisere, sier hun.

Kaltenborn reagerer også på at Kolberg sier de kommersielle leverandørene ødelegger grunnlaget for til tilgang til tjenestene.

– Han prøver å gi inntrykk av at private selskaper som leverer helse- og velferdstjenester skulle gjøre tilgangen på helsetjenester dårligere. Tvert imot. Når private selskaper scorer høyere på kvalitetsbarometre så vil det skape ulikhet hvis de ikke får adgang til å tilby sine tjenester innenfor den offentlige helse- og omsorgssektoren, sier hun.