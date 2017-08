Dette kommer Sp og Ap til å krangle mest om

Rovdyr:

Sp vil ikke bare skyte mer ulv, men utrydde ulven. I deler av landet har Ap lagt seg på samme linjen, men partiet står på rovdyrforliket Sp står utenfor og vil i større grad ha en ulvestamme i Norge.

Skatt:

Sp har i utgangspunktet ikke ønsket å skjerpe skattene like mye som det Ap ønsker (maks 15 milliarder). Men også Sp la opp til mesteparten av skjerpelsene i sitt alternative budsjett for 2017.

Politi:

Senest i duell med Erna Solberg onsdag, snakket Ap-leder Jonas Gahr Støre om partiets lojalitet til politireformen. Sp har på sin side protestert høylytt og har lagt mye prestisje i å ville reversere reformen.

Prioritering av penger til landbruk, kommuner og distrikter:

Her vil Senterpartiet gi mer enn Ap. En kilde i Sp-toppen mener likevel at dette ikke ligger an til å bli en like stor konfliktsak som det har vært tidligere.

Kontantstøtte:

Ap vil bare gi kontantstøtte til de familiene som har søkt barnehageplass og bare frem til de har fått plassen. Sp vil videreføre dagens ordning for ettåringer, med mest til barn mellom 12 og 18 måneder.

Forsvar:

Senterpartiet har varslet omkamp om Andøya luftstasjon, som Ap stemte for å legge ned i langtidsplanen for Forsvaret. Sp har også lovet storsatsing på Heimevernet og at helikopterbasen i Bardufoss ikke flyttes.

Sykehus:

En lang rekke truede sykehus «er i faresonen» og må sikres for fremtiden, mener Sp. Partiet vil flytte styringen av sykehusene tilbake til fylkeskommunen. I denne artikkelen kan du lese om at Ap møter forslagene med hoderisting og blankt avslag.

Tor Stenersen.

Kampen mot sentralisering er viktigst

– Vi setter ikke opp lister, vi tar med hele vårt program inn i en slik prosess, sier parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad til Aftenposten.

Hun peker på kampen mot sentralisering som partiets aller viktigste, og erkjenner at det vil bli noen tøffe tak, siden Ap har vært enige med Regjeringen om flere av de store reformene.

– Går dere inn med noen absolutte krav?

– Nei, vi går inn med et bredt spekter av politiske saker, og kommer til å kjempe hardt for gjennomslag. Så vil gjennomslag avhenge av hvilken styrke vi får gjennom valgresultatet.

Knallharde forhandlere

I politikken går historiene om hvor harde Senterpartiet er å bli enige med.

Der Jens Stoltenberg i selvbiografien sin beskriver SV som rotete forhandlere før Soria Moria-enigheten i 2005, er han full av respekt for politikerne fra Sp – blant dem var Marit Arnstad:

Torstein Bøe / NTB scanpix

«Den viktigste saken var kommuneøkonomien. Der vek de ikke en tomme i ukevis, før de firte litt i aller siste runde. De kunne holde igjen slik at andre saksområder forble uløst frem til de hadde fått viljen sin på de viktigste områdene.»

Andre steder i boken sin, omtaler han harde kamper med daværende Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var både temperamentsfull og sta.

Også Kristin Halvorsen og topper i SV har i etterkant uttalt seg om hvor harde Senterpartiet er i forhandlinger.

Nåværende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er kanskje mer kjent for latteren enn for temperamentet. Men da han som landbruksminister en sen nattetime i 2012 fikk gjennom den såkalte ostetollen var motstanden fra Stoltenberg sterk. Ap fryktet reaksjonene fra EU. Nå har Sp varslet utredning av alternativer til EØS-avtalen som en viktig sak. Ap har åpnet for det.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ulv, ulv

Guri Størvold, som var statssekretær for Sp fra 2005 til 2012, tror rovdyr kan bli svært vanskelig, slik det også var i 2005.

– Hvis Vedum og Arnstad skal forhandle med Støre og Tajik, er det folk som er på totalt forskjellige planeter når det gjelder rovdyr. Det er ikke mulig for dem å forstå hverandre i en slik sak. Sp får helt sikkert ikke 100 prosent gjennomslag for sin rovdyrpolitikk. Utfallet avhenger av hvor langt Ap strekker seg, mener hun.

Åserud, Lise

Penger kan løse mye

Guri Størvold, som i 2012 gikk til kommunikasjonsbyrået Zynk, presiserer at slike forhandlinger ofte dreier seg om å finne formuleringer begge parter kan leve med.

– For Sp blir det viktig med noen formuleringer om en reell vurdering av EØS-avtalen og alternativer til den, sett i lys av Brexit. Men for Ap sitter det langt inne å si noe om at man skal endre på EØS-avtalen eller bruke muligheter fra Brexit.

Hun tror de såkalte sentraliseringsreformene, som politi, kommune og region, ikke blir fullt så vanskelig.

– Det ser ikke ut til at Ap vil gå til krig med Sp om disse. Men alt som lukter av å flytte oppgaver fra kommuner til stat blir vondt og vanskelig. I den rødgrønne regjeringstiden løste vi mye bare ved å plusse på penger. Da var stemningen ganske god. Det er ikke sikkert at den metoden er like enkel nå, når de økonomiske rammene blir trangere, forteller Størvold.